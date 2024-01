Interview

vor 51 Min.

Bürgermeisterwahl: Das sind Christian Demmlers Pläne für Markt Wald

Plus Am kommenden Sonntag wählen die Markt Walder einen neuen Bürgermeister. Christian Demmler ist der einzige Kandidat. Das will er für die Gemeinde erreichen.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Sie sind bereits seit 2014 Mitglied im Gemeinderat. Was hat Sie damals dazu bewogen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren?



Christian Demmler: Ich war schon immer politisch aktiv. Bevor ich nach Markt Wald gezogen bin, war ich in Mindelheim Mitglied bei der CSU und habe mich dann in Markt Wald im Ortsverband engagiert. Gerade die Kommunalpolitik hat mich immer schon interessiert.

Warum?



Christian Demmler: Mir gefällt, dass man Sachen direkt am Ort zusammen mit den Leuten und dem Marktgemeinderat gestalten kann. Man muss keiner übergeordneten politischen Leitlinie folgen, sondern ist von politischen Zwängen frei und kann mit den Leuten entscheiden und etwas bewegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen