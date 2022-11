Ein Schritt in Richtung neues Feuerwehrhaus für Markt Wald

Plus Schon seit mehr als 15 Jahren wird in Markt Wald um ein neues Feuerwehrhaus gerungen.Bei der Bürgerversammlung wurde nun Entscheidendes bekannt.

Die für viele überraschendste Nachricht der Markt Walder Bürgerversammlung kam in der Präsentation von Zweitem Bürgermeister Christian Demmler fast ganz am Schluss: Nach Jahren könnte es doch noch vorangehen mit einem neuen Feuerwehrhaus für Markt Wald.