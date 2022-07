Markt Wald

10:00 Uhr

Markt Wald will sanieren und renovieren

Sobald es eine Förderung gibt, will die Gemeinde Markt Wald die Christoph-Scheiner-Grundschule energetisch sanieren. Ein Konzept dafür hat sie bereits erstellen lassen.

Plus Markt Wald hat die Corona-Jahre finanziell besser überstanden als erwartet. Das Geld kann die Gemeinde gut gebrauchen. Denn es stehen etliche Investitionen an.

Von Sandra Baumberger

Bürgermeister Peter Wachler ist zufrieden. Gerade hat der Gemeinderat den diesjährigen Haushaltsplan verabschiedet. Einen guten, wie Wachler findet. „Die Corona-Jahre haben wir deutlich besser überstanden, als wir anfangs vermutet hatten. Wir hatten keine nennenswerten finanziellen Einbrüche“, sagt er. Der Haushalt des vergangenen Jahres schloss sogar mit einem Überschuss in Höhe von knapp 450.000 Euro ab. Zum Glück, könnte man sagen. Denn in der Gemeinde stehen einige Investitionen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen