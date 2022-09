Markt Wald

12:00 Uhr

So könnte der neue Adlersaal in Markt Wald aussehen

Der Entwurf von Büchele Architektenwerk sieht für die Umgestaltung des Adlersaals in Markt Wald einen Anbau vor. Dessen rechter Bereich soll verglast werden und so Durchsicht auf den dahinter liegenden Platz gewähren.

Plus Architekt Martin Büchele präsentiert im Markt Walder Gemeinderat die Entwurfsplanung für die Umgestaltung des historischen Adlersaals.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Der geplante Umbau des Adlersaals in Markt Wald beschäftigt die Gemeinde schon lange. Doch nun will sie Nägel mit Köpfen machen: In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Martin Büchele von Büchele Architektenwerk die Entwurfsplanung für die Umgestaltung vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen