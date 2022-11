Musikkapelle Mattsies setzt erfolgreich auf jungen Dirigenten

Plus Jung, sympathisch, erfolgreich: Wer ist der junge Mann, der die Musikkapelle Mattsies zu ungeahnten Höhenflügen motiviert?

Er war gerade mal 19, da stand er zum ersten Mal vor den 46 Musikerinnen und Musikern der Musikkapelle Mattsies. Aus mehreren Bewerbern hatten sich die Mattsieser Musikanten für den Jüngsten entschieden. Mit David Schöpf als Dirigent wollen sie es anpacken, sagten sie ihm damals nach dem Probedirigat. Heute, drei Jahre später, konnten die Mattsieser die ersten Früchte dieser Zusammenarbeit ernten.