Alternative Wohnformen: Sieben Familien wollen gemeinsam leben

Sieben Familien, 20 Personen im Alter von zwei bis 78 Jahren: In Memmingen hat sich der Verein "WiMM", also "Wohnen in Memmingen", gegründet, dem Lukas Völker und Luise Stiba vorstehen. Die Gruppe sucht einen Ort zum gemeinschaftlichen und selbstorganisierten Wohnen und Leben für alle Generationen.

Am Anfang stand eine Idee. Aus dieser erwuchsen konkrete Ziele und ein Verein namens "WiMM". Die Bezeichnung steht für "Wohnen in Memmingen". Dahinter stehen 20 Menschen im Alter zwischen zwei und 78 Jahren; ein Zusammenschluss von sieben Familien. "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, einen Ort zum gemeinschaftlichen, demokratischen und selbstorganisierten Wohnen und Leben aufzubauen", erklärt Lukas Völker. Der 34-Jährige kommt aus Bamberg, lebt seit zwei Jahren in Memmingen und ist der Vorsitzende des Vereins. Dem zweifachen Familienvater steht als Stellvertreterin Luise Stiba (71) zur Seite. Sie ist verheiratet, kommt aus Erkheim. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären die beiden, wie der Verein entstanden ist und wonach diese sieben Familien suchen.

"Es war erst so, dass sich mehrere junge Familien auf einem Campingplatz getroffen haben. Alle waren in einem Alter, in dem das Thema Wohnen relevant wird. Alle hatten ein ähnliches Bedürfnis: nämlich nicht alles allein schultern zu müssen", berichtet Völker. Im Juli 2022 gab es dann ein Initiationstreffen. "In Großstädten gibt es ja schon längst die unterschiedlichsten Konzepte", so der 34-Jährige weiter.

