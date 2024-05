Begegnungsplatz in Unterauerbach rückt näher

Die Stadt stellt nicht nur das Grundstück für den neuen Dorfplatz in Unterauerbach, sondern schließt auch eine Finanzierungslücke.

Der geplante neue Dorfplatz für Unterauerbach ist wieder einen Schritt vorangekommen: Nachdem die Stadt dafür im vergangenen Jahr bereits das Grundstück zur Verfügung gestellt hat, hat der Stadtrat nun auch zugestimmt eine Finanzierungslücke zu schließen.

Der Begegnungsplatz soll über ein Kneippbecken, eine "Freilichtbühne", eine Spielwiese, einen Trinkwasserbrunnen und einen Defibrillator verfügen und Standort des Maibaums sein. Er soll die Dorfgemeinschaft fördern und als Treffpunkt für Jung und Alt die Lebensqualität in dem kleinen Ort nachhaltig steigern. Um das Vorhaben umzusetzen, wollen die Unterauerbacher kräftig mitanpacken. Zusätzlich hoffen sie auf Geld aus dem Förderprogramm Leader. Im Zuge des Förderverfahrens hat sich nun aber eine Finanzierungslücke von mehr als 37.900 Euro aufgetan, die die Stadt schließen soll und das – so der einstimmige Beschluss des Stadtrates – auch tun wird. Das Geld ist im erst kürzlich verabschiedeten Haushalt zwar nicht eingeplant, steht aber in der sogenannten freien Finanzspanne, die rund 100.000 Euro umfasst, zur Verfügung. (baus)