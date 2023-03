Betroffene erzählt: "Mein Leben fing mit der neuen Lunge erst so richtig an"

Plus 8500 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Für Betroffene ist es ein Leben in Angst vor dem Tod. In Mindelheim erzählen sie ihre bewegende Geschichte.

Wenn die Organe des eigenen Körpers das Überleben nicht mehr sichern können, stellt sich die Frage nach einer Organtransplantation. Weil es viel zu wenig Spenderorgane gibt, veranstaltete der Katholische Frauenbund einen Aufklärungsabend, auf dem auch Betroffene zu Wort kamen.

24 Stunden am Tag war die Frau auf das Sauerstoffgerät angewiesen

Mit dreizehn Jahren erkrankte Christine Rengel aus Kaufbeuren an der sehr seltenen Autoimmunerkrankung Mischkollagenose. Die Lunge war so stark betroffen, dass sie sich innerhalb weniger Monate verhärtete und das Atmen immer schwerer für sie wurde, bis sie 24 Stunden täglich auf ein Sauerstoffgerät angewiesen war. "Ich musste mich schon früh mit dem Tod auseinandersetzen", erzählt Christine Rengel, "mein Leben fing mit der neuen Lunge erst so richtig an".

Aufgrund ihres Krankheitsbildes kam sie erst mit Ende zwanzig für eine Organtransplantation infrage. Als die Möglichkeit in greifbare Nähe rückte, machte sie sich die Entscheidung nicht leicht und stellte sich selbst tiefgreifende Fragen. "Im Prinzip hat da ja jemand sterben müssen, dass ich weiterleben kann", sagt die Sozialarbeiterin gefasst. Als sie sich für eine Transplantation entschied und auf die Warteliste kam, schaffte sie sich ein Handy an, dessen Nummer nur das Transplantationszentrum in Großhadern kannte. Neun Monate später klingelte es nachts um vier Uhr, zehn Minuten später stand der Krankenwagen vor der Türe, erinnert sie sich.

Der emotionale Moment auf der Intensivstation

Als sie nach der Transplantation auf der Intensivstation erwachte, blickte sie auf ihre Hände und sah das erste Mal seit sie denken konnte auf rosafarben schimmernde Fingernägel. "Das war einer der emotionalsten und schönsten Momente für mich. Ich hatte immer blaue Fingernägel, weil die Sauerstoffversorgung so schlecht war." An das neue Organ musste sie sich erst gewöhnen. "Am Anfang fühlte es sich fremd an, ich hatte das Gefühl, die Atmung aktiv kontrollieren zu müssen", erinnert sie sich und ergänzt: "Man muss erst zusammenwachsen und ein Team werden."

Nach der Transplantation ging es ihr relativ schnell gut, inzwischen versorgt sie sich alleine, arbeitet in Teilzeit und geht auf Reisen. Besondere Vorsicht sei jedoch geboten, da nach einer Organtransplantation ein Leben lang Medikamente zur Immunsuppression eingenommen werden müssen. Die körpereigene Abwehr wird sozusagen unterdrückt, damit der Körper das fremde Organ nicht abstößt.

"Man verändert sich schon, es ist ein sehr tiefgreifendes Erlebnis", sagt Christine Rengel und ergänzt "ich bin heute noch jeden Tag froh, ihn erleben zu dürfen". Sie freue sich über jede Kleinigkeit, erzählt sie, einkaufen zu gehen, sich zu bewegen, einfach die Treppe wieder hochlaufen zu können, wenn sie etwas in ihrer Wohnung vergessen hat. "Am Anfang fand ich es auch ganz toll, wieder selbst putzen zu können", erzählt sie lachend. Besonders glücklich sei sie, mit ihren Nichten und Neffen spielen zu können und sie aufwachsen zu sehen. "Alle Zeit ist eine geschenkte Zeit", sagt sie und ist zutiefst dankbar, dass es ihr auch 17 Jahre nach der Transplantation gut geht. "Es geht nicht allen so gut und nicht alle überleben so lange", ist ihr bewusst.

Die Mutter starb bei einem Verkehrsunfall in Mindelheim

Dass der Tod eines geliebten Menschen einem anderen das Leben retten kann, hat Sabine Weiher selbst erfahren müssen. Ihre Mutter starb vor rund fünf Jahren bei einem Verkehrsunfall in Mindelheim. "Es ist sehr wichtig, einen Organspendeausweis zu haben, egal, was man ausfüllt", weiß sie heute. Da ihre Mutter keinen Organspendeausweis ausgefüllt hatte, musste die einzige Tochter innerhalb von zwei Stunden die Entscheidung für sie treffen. "Es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung", erinnert sie sich, "ich habe mir lange die Frage gestellt, ob es richtig war oder ob ich sie habe sterben lassen".

Die von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) organisierten Treffen für Angehörige haben ihr sehr geholfen, erzählt sie. "Es tut gut zu wissen, dass man jemandem geholfen hat", findet Sabine Weiher, die inzwischen auch einen Dankesbrief von einem Organempfänger erhalten hat. Der Briefkontakt wird über die DSO anonymisiert ermöglicht, Namen dürfen nicht weitergegeben werden, erklärt Koordinatorin Nicole Erbe. "Es ist ein sicheres System, das gesetzlich geregelt ist", nimmt die Referentin den Zuhörerinnen und Zuhörern die Bedenken. "Einen Organhandel gibt es in Deutschland nicht."

Eine Organspende ist erst bei festgestelltem Hirntod möglich

Die strikte Trennung von Organentnahme, Vermittlung und Transplantation stelle einen korrekten Ablauf sicher, sagt sie und weist darauf hin, dass die Organspende erst nach Feststellung des Hirntods zulässig sei. "Natürlich wird erst mal jedem geholfen", sagt Nicole Erbe, eine Organspende käme nur infrage, wenn der Patient nicht mehr zu retten sei. Die Feststellung des Hirntods erfolge durch eine sehr umfangreiche Diagnostik von zwei unabhängigen, erfahrenen Fachärzten. Die Angehörigen dürften diesem Prozess beiwohnen. Derzeit werden jährlich zwischen 2500 und 3000 Organe gespendet, rund 8500 Menschen warten aktuell auf ein Spenderorgan. Nur 20 Prozent der Bevölkerung hat bisher einen Organspendeausweis. Nähere Informationen rund um das Thema Organspenden und Organtransplantation gibt es unter www.dso.de.