Bunter Nationalfeiertag der Narren in Mindelheim mit Faschingsumzug

Der Feiertag der Mindelheimer Narren lockte wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Die kamen beim Faschingsumzug auf ihre Kosten.

Für die Mindelheimer Narren ist der Gumpige Donnerstag praktisch der Nationalfeiertag. Auch in diesem Jahr war die Innenstadt wieder fest in närrischer Hand.

Zunächst stürmte der Durahaufa Mindlhoim vormittags das Rathaus und ließ das Rathausteam wieder zehn schwere Aufgaben lösen. Dabei schlugen sich die Mitarbeiter wacker, Stadtrat Seppi Doll seilte sich als Tarzan gar vom Rathausbalkon ab.

Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen des großen Faschingsumzugs durch die Altstadt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

„Eviva Mindelonia“ und andere Schlachtrufe hörte man gestern lautstark in der Maximilianstraße und auf dem Marienplatz die Narren rufen.

Tausende, teils fantasievoll kostümierte Faschingsfreunde aus nah und fern säumten am Gumpigen Donnerstag, dem Namenstag aller Narren, ins Getümmel um den bunten Gaudiwurm mit seinen 43 Zugnummern aus nächster Nähe zu erleben. Da wurde geschunkelt, gelacht und getanzt. Die Zaungäste waren sich einig: Fasching feiern ist nicht nur an Rhein und Main, sondern auch an der Mindel toll.

Lesen Sie dazu auch

51 Bilder Tarzan, Tiere, fröhliche Narren: So war der Gumpige Donnerstag in Mindelheim Foto: Willi Unfried, Franz Issing, Andy Zündt

Zwei Stunden herrschte in der Frundsbergstadt Ausnahmezustand. Hinter fantasievoll gestalteten Motivwägen marschierten allerlei Fußgruppen. Mit artistischen Leistungen setzten sich farbenprächtig gekleidete Gardemädels in Szene. Hexen und Clowns trieben mit dem Publikum ihr Possenspiel und machten die Straßen unsicher.

Hexen trieben ihr Unwesen mit so manchem Besucher. Foto: Franz Issing

Mit von der Partie beim Faschingsendspurt waren auch die Kleinen der Grundschule St. Josef. Als Buntstifte verkleidet sorgten sie für viel Hallo. Auch Kaiser Franz Joseph (Erkheims Bürgermeister und stellvertretender Landrat Christian Seeberger) und Kaiserin Sissi (Obereggs Bürgermeisterin Marlene Preißinger) gaben sich die Ehre. In Mindelheim huldigte ihnen auch Landrat Alex Eder, der als Meister Eder unterwegs war, seinen Pumuckl aber im Büro zurückgelassen hatte.

Stadtrat Seppi Doll seilte sich als Tarzan vom Mindelheimer Rathausbalkon ab. Foto: Willi Unfried

Ins Stocken geriet der Zug etwa zehn Minuten als einmal mehr ein Wagen im oberen Tor stecken blieb und nur mit großer Mühe von den Ordnungskräften durchgeschleust werden konnte. Nach dem Umzug feierte das närrische Volk auf dem Mindelheimer Marienplatz weiter oder schwang am Abend wie der Lump am Stecken im Forum das Tanzbein. Vor dem Umzug hatte die Mindelonia Prinzenpaare samt Hofstaat und Ehrengäste zu einem Empfang eingeladen.