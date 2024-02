Gumpiger in Mindelheim: Wenn sich Tarzan aus dem Rathaus abseilt

Am Gumpigen Donnerstag stürmen die Narren wieder das Rathaus, das sich am Mindelheimer Nationalfeiertag der Narren in ein Disney-Land verwandelt hatte.

Wenn der Bürgermeister sich verzwergt, sein Vize auf dem Marktplatz wie Alfons Schuhbeck kocht und die CSU-Stadtratsfraktion sich aus Protest auf dem Boden festklebt, dann muss in Mindelheim Gumpiger Donnerstag sein. Der Rathaussturm des Durahaufa läutet den Nationalfeiertag der Narren ein. Und die Gaudi kann ihren Lauf nehmen. Am Ende stürmten auch heuer wieder die Narren das Rathaus und nahmen den Regierenden wenigstens für einen Tag das Zepter aus der Hand.

Stadtrat Seppi Doll seilte sich als Tarzan vom Mindelheimer Rathausbalkon ab. Foto: Wilhelm Unfried

Eigentlich läuft der Rathaussturm immer nach dem gleichen Muster ab. Der Durahaufa denkt sich zehn (fast unlösbare) Aufgaben aus, das Rathausteam versucht, diese zu lösen. Doch immer vergebens, am Ende müssen Stadtrat, Bürgermeister und Bedienstete des Rathauses kapitulieren. Doch dank eines neuen Bewertungssystems war in diesem Jahr alles etwas anders. Zunftmeister Bernhard Preschl vom Durahaufa erläuterte zu Beginn, dass eine dreiköpfige Jury jeweils entscheidet, ob eine Aufgabe gelöst wurde, oder nicht. Und wie derzeit auch immer wieder in Berlin stellte sich bald heraus, dass drei Meinungen nicht so einfach unter einen Hut zu bringen sind.

Viel Grün, aber wenig Palmen auf Tarzans Dschungelbalkon in Mindelheim

Das Motto des Rathaussturms lautete heuer "Disney-Land". Das Rathaus verwandelte sich in ein Fantasieschloss und der Balkon war sogar von Dschungel überwuchert. In dem vielen Grün gab es zwar nur wenige Palmen, aber dennoch ließ die Jury den üppigen Schmuck durchgehen. Man muss den Bediensteten des Rathauses ein Kompliment machen, sie hatten sich mit viel Liebe zum Detail in die Kostüme aus den bekannten Disneyfilmen geworfen, da sah man Tiere, Frauen mit Petticoats oder eleganten Kostümen und sogar Tarzan war da. In Gestalt von Grünen-Stadtrat Josef Doll erfreute es das Publikum, hangelte sich vom begrünten Balkon und zeigte auch noch seine Qualitäten als Sänger. Er bekam ungeteilte Zustimmung der drei Juroren.

Zu den Filmen aus Hollywood gehört auch die Serie Baywatch. Nachdem einige Mitarbeiter des Rathauses eine Rettungsschwimmer-Ausbildung zur Unterstützung der Bademeister absolviert hatten, sollten Kämmerer und Ordnungsamtsleiter unter Beweis stellen, was sie gelernt hatten. Und sie retteten „Arielle die Meerjungfrau“ aus einem Planschbecken. Das war zwar so klein, dass die junge Dame darin eigentlich nicht hätte ertrinken können. Dennoch galt die Aufgabe gelöst.

Der Mindelheim Stadtrat "verzwergte" sich und musste eine Polonaise auf dem Marienplatz tanzen. Foto: Wilhelm Unfried

Und es ging Schlag auf Schlag weiter: Sieben Stadträte tanzten als Sieben-Zwerge eine Polonaise vor dem Rathaus und Zweiter Bürgermeister Roland Ahne musste als Alfons Schuhbeck einen bayerischen Wurstsalat unter Anleitung von Zunftmeister Preschl zubereiten - klar, dass sich die beiden dabei nicht immer einig waren.

Die CSU-Fraktion in Mindelheim hat sich auf dem Marienplatz festgeklebt

Die CSU-Stadtratsfraktion musste dann noch in die ungewohnte Rolle von Demonstranten schlüpfen und eine Sitzblockade für Windräder veranstalten. Bürgermeister Winter bekam zwar keine neue Drehleiter, durfte ab mit einer kleinen Klappleiter einmal rund um das Rathaus laufen.

Die Rathausmitarbeiter hatten sich in diesem Jahr wirklich bestens vorbereitet. Lediglich die Installation einer Wärmepumpe endete im Chaos, die Buchstaben wurden zum Verhängnis. Dennoch drückte die Jury ein Auge zu und so einigten sich Zunftmeister Preschl und seine Stellvertreterin mit dem Bürgermeister darauf, gemeinsam das Rathaus zu stürmen. Zum großen Finale bliesen also die Mindelheimer Fanfaren, die auch vorher schon die Gaudi musikalisch umrahmt hatten, zum gemeinsamen Angriffe auf das ehrwürdige Rathaus.