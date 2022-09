Mindelheim

20:00 Uhr

Der Albtraum von den eigenen vier Wänden in Mindelheim

Der Traum vom Eigenheim entwickelte sich für 14 Frauen und Männer in Mindelheim zum Albtraum: Schon Ende 2021 hätten ihre Wohnungen in diesem Mehrfamilienhaus bezugsfertig sein sollen. Doch davon sind sie bis heute weit entfernt.

Plus 14 Frauen und Männer haben in Mindelheim Wohnungen von einem Bauträger gekauft, der offenbar finanzielle Schwierigkeiten hat. Das sollte für die Käufer zum riskanten Glücksspiel werden.

In eigenen vier Wänden leben und keine Miete mehr bezahlen müssen: Diesen Traum von der eigenen Wohnung hatten Käufer vor Augen, als sie in Mindelheim vor mehr als zwei Jahren 14 Kaufverträge für Wohnungen unterschrieben haben, die an der Bahnhofstraße 7 gebaut werden sollten. Aber schon im Sommer 2021 kam es zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Der Ärger sollte nicht mehr enden. Als die 14 Parteien ihre Kaufverträge beim Notar unterzeichnet hatten, war mit dem Bau noch nicht begonnen worden. Geschäftspartner ist ein Bauunternehmen von außerhalb, das sich verpflichtet hatte, die Wohnungen frist- und sachgerecht zu erstellen. Das Eigentum wechselt erst, wenn die Wohnungen komplett fertiggestellt sind. Die erste Wohnung wurde Ende 2019 verkauft, die letzten im Frühjahr 2021. Fertiggestellt sein sollten sie am 31. Dezember 2021 und dann übergeben werden. Auch das war im Vertrag so festgelegt.

