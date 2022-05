Mindelheim

vor 3 Min.

Die Aufstockung des Landratsamts wird aufgeschoben

Das Landratsamt in Mindelheim platzt aus allen Nähten. Schon jetzt arbeiten rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Büros an anderen Standorten, die der Landkreis angemietet hat. Die Personalmehrung ist auf einen stetigen Aufgabenzuwachs und auch das Bevölkerungswachstum zurückzuführen: Mehr Bürgerinnen und Bürger bedeuten mehr Arbeit, die von mehr Personal erledigt werden muss.

Plus Eigentlich sollte das Landratsamt in Mindelheim schon in diesem Jahr um ein viertes Stockwerk wachsen. Nun aber liegen die Pläne erst einmal auf Eis.

Von Sandra Baumberger

Es wäre das mit Abstand größte Hochbau-Vorhaben des Landkreises in diesem Jahr gewesen: 2,55 Millionen Euro waren im Haushalt dafür eingeplant, das Landratsamt in Mindelheim um ein viertes Stockwerk zu erweitern. Die Arbeiten sollten noch heuer beginnen. Damit sollte dringend benötigter Platz für 48 Büroarbeitsplätze und ein Besprechungszimmer geschaffen werden. In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Bauausschuss nun jedoch beschlossen, die Pläne erst einmal auf Eis zu legen.

