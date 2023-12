Die Erste Hilfe ist nur der Anfang: Beim Jugendrotkreuz geht es um viel mehr

Die jüngsten Mitglieder des BRK-Kreisverbandes lernen nicht nur, wie man Verbände anlegt und Verletzte versorgt. Auch Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft werden spielerisch vermittelt.

Sie lernen spielerisch, was manch Erwachsener aus dem weit zurückliegenden Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein schon längst wieder vergessen hat. Die zehnjährige Isabell beherrscht bereits die stabile Seitenlage, kann Verbände anlegen und mit dem Dreieckstuch umgehen. "Am meisten Spaß macht mir zu lernen, wie ich anderen Menschen helfen kann", sagt sie mit leuchtenden Augen.

"Pflaster, Pflaster, Du musst wandern", tönt es lautstark durch den Gruppenübungsraum in Mindelheim. Das für das Jugendrotkreuz abgewandelte Kinderspiel sorgt für viel Spaß und Gelächter. "Die Kinder sollen hier einfach eine gute Zeit haben und spielerisch lernen", sagt Jugendleiterin Rosemarie Asmanis. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und örtlichem Gruppenleiter Sven Asmanis leitet sie voller Begeisterung die regelmäßigen Gruppenstunden. Der achtjährige Johannes hat schon gelernt, wie man sich selbst einen Verband am Bein anlegt. "Damit habe ich dann meine Mama erschreckt, das war lustig", sagt er. "Ich finde alles schön, weil man hier ganz viel über Erste Hilfe lernt und ich habe die nettesten Gruppenleiter der Welt", erzählt die sechsjährige Ronja. Und die lassen sich so einiges einfallen. An Halloween hat die Jugendgruppe Mumiengläser selbst gebastelt. Auch das Schminken künstlicher Wunden mit Knetmasse und Farbe kam bei den Buben und Mädchen sehr gut an.

Wettbewerbe und Ausflüge sind bei den Rot-Kreuz-Kindern sehr beliebt

Immer wieder dürfen die Jüngsten an Kreiswettbewerben teilnehmen. "Da gibt es verschiedene Stationen", erzählt die neunjährige Lisa, "da muss man zum Beispiel eine Verbandsrolle ganz schnell wieder aufrollen". Auch einen echten Krankenwagen haben sie schon unter die Lupe genommen und mit einem präparierten Handy geübt, einen Notruf richtig abzusetzen. Besonders toll seien auch die Ausflüge, erzählt der dreizehnjährige Maximilian, beispielsweise zur mobilen Sanitätsstation nach Ottobeuren.

"Das Schönste ist für mich, den Kindern zeigen zu können, wie sie helfen können und ihnen auch die Angst davor zu nehmen", sagt Gruppenleiter Sven Asmanis. Das wissen auch die Eltern sehr zu schätzen. "Die Kinder bekommen hier Werte wie Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft vermittelt und lernen, dass man nicht einfach wegschaut, wenn jemand Hilfe benötigt", sagt Mutter Kerstin Rödlbach. Und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz. "Meine Kinder kommen immer freudestrahlend nach Hause", erzählt Christina Mögele, am schlimmsten sei für die beiden Jungs das Warten auf das nächste Mal, weil die Gruppenstunde nur jeden zweiten Freitag stattfindet. "Wer reinschnuppern möchte, ist immer willkommen", sagt Rosemarie Asmanis. Weitere Informationen gibt es auch unter www.brkua.de oder auf der Facebook Seite vom Jugendrotkreuz im Kreisverband Unterallgäu.



Mit dieser Geschichte beginnt unser MZ-Adventskalender. Jeden Tag bis Heiligabend geht es um eine neue Zahl, zu der wir eine Geschichte erzählen.