Die ersten Mieter können ins Holzbaur-Haus einziehen

Der Umbau des Holzbaur-Hauses macht die Bauherrn und Stadt Mindelheim gleichermaßen glücklich.

Es gibt sie noch, die glücklichen Bauherren und Bauherrinnen in Zeiten von Lieferengpässen, Fachkräftemangel und explodierenden Baupreisen. An der Frundsbergstraße 12 und 14 in Mindelheim waren dieser Tage zwei versammelt und haben mit Handwerkern, Planern und Behördenvertretern auf die gelungene Fertigstellung des ersten Bauabschnitts für den Umbau des Holzbaur-Hauses angestoßen.

Dieses Gebäude, ein Palazzo im italienischen Stil aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, zählt zu den Schmuckstücken in der Altstadt. Es war von Ehrenbürger Erwin Holzbaur und seiner Frau Johanna bewohnt. Holzbaur hat es der Stadt vermacht. Die hat sich dann dafür entschieden, es an Susanne Steinel und Raimund Gabriel zu verkaufen.

Im früheren Atelier von Erwin Holzbaur könnte vielleicht auch künftig ein Künstler arbeiten

Die beiden haben sich in Mindelheim durch den Umbau eines Altstadtgebäudes in der Kirchgasse einen Namen gemacht als Liebhaber alter Bausubstanz, die damit besonders sorgsam umzugehen verstehen. Wie in der Kirchgasse 1 wurde auch die Sanierung des Holzbaur-Hauses von der Augsburger Architektin Beate Kreutzer betreut. Zum Jahresbeginn können bereits die ersten vier Mieter einziehen. Deshalb fand die offizielle Einweihung noch vorher statt, damit die Ehrengäste auch das Haus in seiner ganzen neuen Pracht bewundern konnten. Gekommen waren Vertreter der Stadt, des Landkreises, der Denkmalpflege sowie der ausführenden Handwerksbetriebe.

Die kleine Feier fand im früheren Atelier des Mindelheimer Künstlers und Lehrers statt. Dort könnte in naher Zukunft auch wieder „Pinsel geschwungen“ werden, wie es Gabriel formulierte. Er hofft, dass sich ein Künstler von der besonderen Atmosphäre der Räume angesprochen fühlt.

Bauherr Raimund Gabriel kannte Erwin und Johanna Holzbaur persönlich

Raimund Gabriel ist in Mindelheim aufgewachsen. Am Maristenkolleg war er von Johanna Holzbaur in Religion und Erwin Holzbaur im Zeichnen unterrichtet worden. „Diese freundliche Erinnerung an das Ehepaar Holzbaur hat sicherlich die Entscheidung erleichtert, uns hier in diesem Projekt in Mindelheim erneut zu engagieren“, sagte Gabriel vor den rund 40 geladenen Gästen.

Allerdings räumte Bauherrin Susanne Steinel freimütig ein, dass ihnen die herausfordernde bauliche Verfassung der beiden Häuser und die großen wirtschaftlichen Herausforderungen in diesem Jahr die eine oder andere unruhige Nacht beschert hat.

Pläne einer Tiefgaragenzufahrt über das Holzbaur-Gelände haben die Bauherren überrascht

Dass alles gut ging, dazu haben viele beigetragen. Gabriel hob besonders die Architekten Beate Kreutzer und Raimund Oßwald hervor für ihre umsichtige Planung und Bauleitung bei dem schwierigen Objekt. „Tolle Arbeit“ hätten auch alle Handwerksbetriebe geleistet. Und ein dickes Lob gab es auch für die Stadtverwaltung, die Denkmalpflege und das Landratsamt, deren Vertreter sie als offen und lösungsorientiert erlebt haben.

Nur einmal waren sie überrascht worden, als die Pläne für eine Tiefgaragenzufahrt über das Holzbaur-Gelände durchgesickert waren. Bürgermeister Stephan Winter ging in seiner Rede heiteren Gemüts darüber hinweg, indem er sagte, die Stadt habe fast alles über das Haus gesagt.

Winter teilte aus Sicht der Stadt die Freude über den gelungenen Umbau. Er unterstrich, dass es richtig war, das Haus in die Hände von Raimund Gabriel und Susanne Steinel zu geben. Und dann wurde Winter noch grundsätzlich. Sinn eines Denkmals sei nicht, es einfach zu konservieren. Es müsse mit Leben erfüllt werden. Das sei hier hervorragend gelungen.