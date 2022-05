Die Heimat noch besser kennenlernen mit dem "Unterallgäu Journal"

Das reich bebilderte Magazin „Unterallgäu Journal“ ist ab heute wieder kostenlos erhältlich. Und das erwartet Sie in dieser Ausgabe.

Dass das Unterallgäu ein malerischer Landstrich ist, in dem es sich gut leben lässt, braucht man den hier Aufgewachsenen eigentlich nicht extra zu erzählen. Sie wissen das und leben gerne hier. Aber es gibt auch in der vertrautesten Region Ecken, die nicht jeder kennt. Wer das für sich ändern will, dem sei das druckfrische Unterallgäu Journal ans Herz gelegt, das es wie immer kostenlos gibt. Am heutigen Donnerstag erscheint die neue Ausgabe des 132-seitigen Hochglanzmagazins und gibt wieder außergewöhnliche Einblicke in unsere Region. Spätestens nach der Lektüre ist klar: Das Unterallgäu lohnt zu weiteren Entdeckungstouren.

Das beliebte Freizeitmagazin aus dem Mindelheimer Verlag Hans Högel KG erscheint bereits zum 22. Mal. Zum 50. Geburtstag des Landkreises haben die Macher des Magazins eine besonders spannende Rundreise durchs Unterallgäu unternommen. So geht ein Beitrag der Frage nach, was es mit dem Spuk auf Schloss Grönenbach auf sich hat, der in den beiden vergangenen Jahren stattgefunden hat.

Die historischen Feste in Mindelheim und Memmingen sind Thema

Wem das zu schaurig ist, der kann sich an der Lebensfreude erfreuen, die zahlreiche Musikgruppen ausstrahlen. Sie kommen in dem Heft ebenso vor wie die Vorfreude auf die Zeitreise ins beginnende 16. Jahrhundert, das Ende Juni und Anfang Juli wieder Mindelheim bevorsteht. „1522 – Heimkehr von Bicocca“ heißt das Fest, das auf der Schwabenwiese und der Mindelburg stattfinden wird. Ein richtiges Frundsbergfest wird es dann wieder im kommenden Jahr geben. Wer wissen will, was sich beim Wallenstein-Fest in Memmingen heuer tut, bekommt einen guten Überblick über die historische Woche vom 24. bis 31. Juli.

Eine weitere Zeitreise führt ins 19. Jahrhundert, genauer gesagt in die Welt des Handwerks. Im Bauernhofmuseum Illerbeuren kann man neuerdings auch eine betriebsfähige Sägemühle aus dem Jahr 1835 erleben. Eine weitere Geschichte aus der Vergangenheit befasst sich mit der Mobilität früherer Zeiten. Da bietet sich ein Besuch des Kutschenmuseums Bad Wörishofen förmlich an.

Und weil es auch im Unterallgäu schon immer das eine oder andere Schlitzohr gab, erinnert ein Beitrag auch an die Ganoven zwischen Lech und Iller.

Wer sich für die Geschichte unserer Dörfer interessiert, dem sei am Beispiel Mindelaus der Bericht über alte Hausnamen empfohlen. Dazu hat der Heimatdichter Manfred Kraus auch ein Gedicht in schwäbischer Mundart beigesteuert.

Tipps für Familien mit Kinder im Unterallgäu

Wer das Unterallgäu am liebsten erwandert, der bekommt garantiert ein paar kindertaugliche Tipps. Und wer lieber aufs Rad steigt, bekommt eine sehr empfehlenswerte Tour vorgestellt. Das Heft rundet ein Bericht über den Maler Benedikt Zint aus Dietershofen ab.

Weil Heimatliebe auch durch den Magen geht, enthält das Unterallgäu Journal einen Überblick über die angesagtesten Gaststätten im Landkreis. Und selbstverständlich gibt es bereits einen Ausblick auf das Festival der Nationen, bei dem Ende September und Anfang Oktober wieder Weltstars der klassischen Musik in Bad Wörishofen vorbeischauen. Unter anderen sind Julia Fischer, Rolando Villazon, Igor Levit, Mischa Maisky, Jonas Kaufmann und Rudolf Buchbinder zu erleben.

Die neue Ausgabe des Freizeitmagazins „Unterallgäu Journal“ liegt ab heute in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen und Mindelheim, im Landratsamt Unterallgäu, in den Kultur- und Tourismusbüros sowie an vielen weiteren Stellen im Landkreis kostenlos aus.