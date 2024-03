Mindelheim

Die Kita "Miteinander" im Maria-Ward-Kloster nimmt Gestalt an

Plus Die Kita "Miteinander" will im Herbst die neuen Räume im ehemaligen Maria-Ward-Kloster in Mindelheim beziehen. Werfen Sie schon jetzt einen Blick in die Baustelle.

Von Sandra Baumberger

Noch ist das ehemalige Maria-Ward-Kloster eine große Baustelle: Der frühere Klostergarten ist aufgekiest und dient als Parkplatz für die Baumaschinen, doch ein riesiger Humushaufen deutet immerhin schon an, dass er nach Abschluss der Arbeiten auch wieder zum Garten werden soll. Die laufen auch innen auf Hochtouren. Immerhin will hier schon in wenigen Monaten die integrative Kita "Miteinander" einziehen und sich dabei deutlich vergrößern.

Aktuell ist die Kita, die nach dem Umzug heilpädagogisches Kinderhaus "Miteinander" heißen wird, noch in der Bürgermeister-Krach-Straße untergebracht, wo es relativ beengt zugeht. Sie umfasst eine heilpädagogische Kindergartengruppe mit 16 Kindern, fünf davon mit Förderbedarf, sowie eine weitere Gruppe mit acht stärker eingeschränkten Kindern, die in der sogenannten schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) auf die Schule vorbereitet werden. Mit dem Umzug ins ehemalige Kloster, der laut Einrichtungsleiterin Ada Brandt-Heinbach Mitte September geplant ist, sollen eine weitere Kindergarten- sowie eine Krippengruppe hinzukommen. Die zusätzliche Kindergartengruppe bietet Platz für 15 Kinder mit Förderbedarf oder auch 25 Kinder, die diesen Bedarf nicht haben. Außerdem wird es eine integrative Krippe für bis zu zwölf Kinder ab einem Jahr geben.

