Die Mindelheimer Berufsschule braucht mehr Platz

Die Maschinen bei der Fahrzeugtechnik werden immer größer. Hinzu kommt der Wandel in der Antriebstechnik. Nun soll eine Machbarkeitsstudie für Klarheit sorgen.

Es klingt wie ein Widerspruch, den Schulleiter Gottfried Göppel da formuliert. Die Berufsschule Mindelheim werde vorbildlich von ihrem Sachaufwandsträger, dem Landkreis Unterallgäu ausgestattet, lobt der 62-Jährige. Und in der Tat: Millionen von Euro sind über die Jahre in die Ertüchtigung der Gebäude geflossen. Hinzu kam der Neubau der Technikerschule, wieder ein Millionenprojekt. Und doch drückt der Schuh, und zwar gewaltig.

Insgesamt durchlaufen allein am Standort Mindelheim 1212 junge Menschen ihre Berufsausbildung. Für rund ein Viertel von ihnen, die in den Gebäuden an der Hermelestraße ausgebildet werden, reicht der Platz inzwischen nicht mehr aus. Mindestens 500 Quadratmeter Fläche fehlen.

Die gesamte Fahrzeugtechnik befindet sich auf diesem Areal. Nutzfahrzeugmechatroniker werden dort in Theorie und Praxis unterrichtet, ebenso Nutzfahrzeugmetallbauer, Berufskraftfahrer, Metallbauer Nutzfahrzeug, Land- und Baumaschinenmechatroniker sowie Agrarberufe. Auch wenn wegen des Blockunterrichts nie alle gleichzeitig da sind, ist es auf dem Campus längst viel zu eng geworden.

Die Schülerzahlen an der Berufsschule steigen bei den Land- und Baumaschinenmechatronikern

Das hat verschiedene Gründe. Bei den Land- und Baumaschinenmechatronikern verzeichnet die Schule steigende Schülerzahlen. 324 in 13 Klassen sind es aktuell, sagt Göppel. 273 Berufskraftfahrer kommen dazu, 174 Kraftfahrzeugmechatroniker, 27 Metallbauer für den Bereich Nutzfahrzeuge in zwei Klassen sowie 21 Studierende im Berufsgrundschuljahr Agrarwirtschaft in Vollzeit und 44 in Fachstufen.

Der Landkreis habe die Schule zwar sehr gut ausgestattet, was sich bei der Digitalisierung auszahlt. Auch mit Lehrkräften – obendrein sehr motivierten, wie Göppel unterstreicht – sei die Berufsschule Mindelheim gut versorgt. Aber weil sich die Berufsbilder derzeit stark veränderten, sieht sich die Schule vor einem spürbaren Raumproblem.

Der Platzbedarf für so manchen Ausbildungszweig ist im Laufe der Jahre größer geworden. „Wir haben einen nicht unerheblichen Mehrbedarf“, sagt Göppel. Will die Schule auch in Zukunft Kompetenzzentrum bleiben, müsse hier nachgebessert werden.

Es droht die Gefahr, dass Azubis von der Berufsschule abwandern

Als Beispiel nennt er den Wandel in der Antriebstechnik. Eine große Rolle spielt inzwischen die Hochvolttechnik. Diese Kompetenz werde von Firmen eingefordert. Kann Mindelheim das nicht bieten, droht die Gefahr der Abwanderung von Auszubildenden. Hochvolttechnik für Lastwagen „muss die Berufsschule Mindelheim bieten“, sagt der Schulleiter. Dafür fehlt derzeit aber der Platz an der Hermelestraße. Auch die E-Mobilität kommt gewissermaßen obendrauf zur Ausbildung an Verbrennungsmotoren, die es ja auch die nächsten Jahre noch gibt. Göppel war erst dieser Tage auf der großen Baumaschinenmesse in München, der Bauma. Dort konnte er sich von einer weiteren Veränderung überzeugen: Viele Maschinen werden immer größer.

Und sie werden elektrischer. Denn das Aus für Verbrennungsmotoren für Pkw führt auch bei Baumaschinen dazu, dass alternative Antriebe im Kommen begriffen sind. Göppel hat Betonmischer und Rüttelmaschinen gesehen, die rein elektrisch betrieben werden.

Der Schulleiter nennt als zweites Problem die Sicherheit. Der Unterricht findet aus Platzmangel zum Teil im Innenhof statt. Hier haben Anwohner ein Zufahrtsrecht und Fußgänger queren das Gelände, auch wenn ein Verbotsschild dies während der Unterrichtszeit zu unterbinden versucht. Weil Schülerinnen und Schüler mehrmals täglich die Hermelestraße überqueren müssen, gehe auch davon eine besondere Gefahr aus.

Die Berufsschule in Mindelheim will den Wandel mitgehen

Diesen Wandel in der Berufswelt will die Schule aktiv mitgehen. Letztlich, betont Göppel, hängt davon auch der Erhalt unseres Wohlstandes ab. Allerdings fehlt es derzeit an Praxisflächen an der Hermelestraße. Für neue Lerninhalte über neue Technologien wie Einsatz von Wasserstoff, Akkutechnologie und anderes werden geeignete Räume benötigt, verdeutlicht Göppel. Auch die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen mit teilautonomen Lenksystemen, Kommunikation unter Fahrzeugen oder Telemetrie erfordert zusätzlichen Platz.

Auf Dauer nicht tragbar ist auch der Zustand, dass Praxisunterricht an einem Lkw im Hof unter freiem Himmel stattfinden muss. Vor allem die Werkstattgebäude und die Räume im Colleg entsprechen laut Göppel nicht dem Stand eines modernen Kompetenzzentrums. Es wurde zwar immer wieder in Verbesserungen investiert, etwa in eine zentrale Lüftungsanlage. Das reiche aber nicht mehr. Es fehlt auch an Freiflächen, um Landmaschinen zu testen.

Im Landratsamt ist man sich der angespannten Lage durchaus bewusst. Es sei zentrale Aufgabe des Landkreises als Sachaufwandsträger, sich um die Gebäudestruktur zu kümmern, teilt die Pressestelle allgemein mit. Auch in den entsprechenden Ausschüssen des Kreistags wurde dieses Thema schon besprochen. Nach Rücksprache mit der Regierung von Schwaben hat sich laut Kreisbehörde jedoch herausgestellt: Die reine Quadratmeterzahl der Gebäude würde ausreichen. Problematisch seien Zuschnitt und Nutzbarkeit, beziehungsweise die Verteilung zwischen den Bereichen, „bei der besonders die Werkstattflächen leider schlecht abschneiden“, so das Landratsamt. Der Landkreis müsse nun zu allererst die Frage klären, „ob wir hieran etwas ändern können“.

Das sagt der Landrat zum Problem an der Berufsschule

Landrat Alex Eder sagt: „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, einen oder mehrere Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Berufsschulstandorte sind immer in ganz besonderem Maße dem Wandel unterworfen, da sie auf die Ansprüche der Arbeitswelt reagieren müssen.“ Wie viel Geld notwendig sein wird, dazu mochte der Landkreis keine Einschätzung abgeben. Bei der Generalsanierung der Berufsschule wurde diese schon einmal von der Regierung von Schwaben gefördert. Die Situation hat sich nun aber verändert. Schulleiter Göppel hofft deshalb auf eine pragmatische Lösung im Interesse der Auszubildenden und der Firmen.

Für Klarheit soll nun eine Machbarkeitsstudie für das Areal Hermelestraße sorgen. Göppel hofft, dass diese möglichst noch in diesem Jahr vorliegt. Die Ankündigung des Landrats, dass mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet werde, stimmt ihn zuversichtlich. Sollte eine Erweiterung dort nicht möglich sein, müsse ganz neu gedacht werden.