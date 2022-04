Die Mindelheimer Brass-WG braucht Hilfe

Die Band ist erst ein paar Monate alt. Seither begeistert sie immer mehr Fans. Jetzt wollen die sieben Musikerinnen und Musiker ganz durchstarten.

Vorigen Frühsommer war die Idee entstanden. Alle sieben sind begeisterte Musiker und alle verstehen sich prima untereinander. Also haben sie sich gesagt: Wollen wir nicht eine Band gründen? Am Vatertag haben sie zum ersten Mal miteinander musiziert. Auf einer Geburtstagsfeier hat die „Brass-WG“ dann ihren ersten Auftritt gehabt. Ein paar Wochen später machten die Musiker dann richtig ernst mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt in der Hörbar. Seither wächst die Zahl der Fans der „Brass-WG“ aus Mindelheim. Jetzt will die Band einen Schritt weitergehen.

Von einigen seien sie schon gefragt worden, ob es nicht eine CD von der Gruppe gibt, erzählt Philipp Miller. Wie aber lässt sich so eine Tonaufnahme umsetzen? Bis eine solche CD eingespielt ist, fallen erst einmal Kosten an.

Philipp Miller, der in der IT-Branche arbeitet, hatte die zündende Idee: Geld einsammeln über eine Crowdfunding-Aktion übers Internet. Mitte März haben sie losgelegt auf Startnext.com mit der Überschrift: „Die Band Brass-WG braucht ein Mixtape“.

Wer die Brass-WG unterstützt, kann sich das Debut-Album sichern

Stand Freitag sind bereits 1533 Euro zusammengekommen. Sobald es 3000 Euro sind, kann es mit den Aufnahmen im Studio losgehen. Wenn 6000 Euro zusammen sind, kommt ein „abgedrehtes Video“ obendrauf. Was aber haben die Geldgeber davon?

Sie können sich natürlich das Debut-Album sichern. Oder ein T-Shirt der Brass-WG bekommen, das übrigens fair produziert und in Mindelheim bedruckt wird. Auch Caps oder Hoodies der Brass-WG gibt es bereits, die sich die Fans sichern können. Aber es gibt noch etwas: „Ein Konzert bei Dir zuhause, für Dich und Deine Familie Freunde und Nachbarn. Im Wohnzimmer, in der Garage, im Garten, im Zelt, im Gartenhaus oder wo auch immer Du uns platzieren kannst“, wie es auf der Crowdfunding-Plattform heißt.

Philipp Miller sagt: „Wir wollen uns kein zweites finanzielles Standbein aufbauen“. Sie hätten einfach wahnsinnig große Lust miteinander zu musizieren. Selbst auf dem Video, das sie mit hochgeladen haben, ist diese Begeisterung zu spüren. Einer aus der Runde ist Philipp Schneider, Mathematik- und Physiklehrer am Maristenkolleg. Er sagt: „Wir sind wie eine Familie“. Wenn er ein neues Stück schreibt, dann ist er jedes Mal gespannt, was seine Mitmusiker sagen. Es sind ja alles Könner auf ihren Instrumenten. Neben Schneider ist es vor allem Franziskus Steber, der die Stücke schreibt. Auf die CD, wenn denn genug Geld zusammenkommt, kommen übrigens nur selbstkomponierte Stücke. Die Songs sind inspiriert von Funk, Balkan-Pop und Reggae-Musik. „Das ist ein bunter Stilmix“, sagt Gix Steber. Live zu hören ist die Brass-WG am Freitag, 6. Mai, im Whiskeyblues Pub in Bad Wörishofen.

