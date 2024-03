Diebe stehlen E-Bikes, Zinktröge und eine Kanne

In der Nacht auf Freitag hat es in Mindelheim zwei Diebstähle gegeben. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Gleich zwei Diebstähle in einer Nacht vermeldet die Mindelheimer Polizei. In der Nacht auf Freitag sind in der Ernst-Holzbaur-Straße zwei E-Bikes gestohlen worden, die mit einem Fahrradschloss versperrt waren. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Im Zeppelinweg nahmen die Diebe Dinge aus dem Garten mit

In derselben Nacht hat eine unbekannte Person das umzäunte Gartengrundstück eines Anwesens im Zeppelinweg betreten und zwei verzinkte Ziertröge sowie eine verzinkte Kanne gestohlen. Der Entwendungsschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen. (mz)