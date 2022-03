Im Maria-Ward-Kloster gibt es einen weiteren neuen Mieter

Plus Neben dem Gesundheitsamt und der Stadt hat sich nun für das erste Obergeschoss des Klosters ein Mieter gefunden. Wie viel des Klostergartens kann erhalten werden?

Das Kloster Maria Ward füllt sich allmählich. Nachdem vor einigen Wochen die Entscheidung gefallen ist, dass das Gesundheitsamt das zweite Obergeschoss des Gebäudes in der Mindelheimer Altstadt beziehen wird, gibt es nun einen weiteren Mieter.