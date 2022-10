Drei Preise auf einen Streich für Mindelheimer Autorin

Die Mindelheimer Autorin Tina Schlegel hat gleich drei Preise eingeheimst - und ist dafür dem Krimi untreu geworden.

Ausgezeichnet – und das im Wortsinn – sind gleich drei Arbeiten, die die Mindelheimer Autorin Tina Schlegel bei Literatur- und Lyrik-Wettbewerben eingereicht hat. So gewann sie jüngst den mit 1500 Euro dotierten Moerser Literaturpreis, den Wettbewerb „Große Lovestorys“ der Tatwort Medienagentur und den Lyrikwettbewerb der Insel Föhr. Mit diesem Erfolg gerechnet hat die Krimiautorin, die regelmäßig auch für unsere Redaktion schreibt, keineswegs.

Schließlich habe sie es schon häufiger in die Endrunde von Schreib-Wettbewerben geschafft – und sei am Ende dann doch leer ausgegangen. Umso mehr freut sich Tina Schlegel, jetzt gleich drei Preise auf einmal eingeheimst zu haben. „Das ist schon super“, sagt sie.

Tina Schlegel hofft, dass die Familiengeschichte bald als Roman veröffentlicht wird

Die Autorin hatte auf die Druckfahnen ihres neuesten Krimis gewartet und die Zeit genutzt, um bei den Wettbewerben mitzumachen. Für „Große Lovestorys“ der Tatwort Medienagentur hat sie keine klassische Liebesgeschichte eingereicht, sondern das Exposé einer Familiengeschichte, die sie schon seit rund 20 Jahren begleitet. „Das ist so ein Herzensprojekt“, sagt Tina Schlegel. Im Mittelpunkt stehen drei Generationen einer Familie, „wo die Liebe natürlich auch eine Rolle spielt“, so die Autorin. Ihr Preis ist ein Agenturvertrag. Tina Schlegel hofft, damit einen Verlag zu finden, der ihre Geschichte dann schon bald als Roman veröffentlicht.

„Ich werde dem Krimi etwas untreu“, gibt sie zu und lacht. Denn auch für den Emons-Verlag, in dem ihre Krimi-Reihen erschienen sind, arbeitet sie derzeit an einem Liebesroman, der bereits im nächsten Jahr erscheinen soll.

Auf den Moerser Literaturpreis folgte für die Mindelheimer Autorin der Lyrikpreis der Insel Föhr

Nicht um Liebe, sondern „Versprechen“ ging es beim Moerser Literaturpreis. Hier überzeugte Tina Schlegel mit ihrer Kurzgeschichte – und konnte es gar nicht glauben, als ihr telefonisch zum ersten Platz gratuliert wurde. Weil die Bestätigungsmail eine Woche auf sich warten ließ, dachte sie schon an einen üblen Scherz. „Inzwischen habe ich es aber schwarz auf weiß“, sagt sie und freut sich schon auf die Preisverleihung, die im November stattfinden soll.

Krönender Abschluss der Preis-Serie war dann der Lyrikpreis der Insel Föhr. Für ihr Gedicht über Ankommen und Abschiednehmen von der Insel erhielt die Autorin den dritten Preis. Gut möglich, dass er nicht der letzte in diesem Jahr war. Denn einige Wettbewerbe, an denen Tina Schlegel ebenfalls teilgenommen hat, sind noch nicht entschieden. „Aber man darf natürlich nicht erwarten, dass das jetzt munter so weitergeht“, sagt sie. Dagegen hätte sie freilich nichts.

Tina Schlegel liest am Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Mindelheim aus ihrem Krimi „So kalt der See“.