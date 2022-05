Mindelheim

08:00 Uhr

Ein 42 Meter hoher Mobilfunkmast für Mindelheim

Plus Die Stadt Mindelheim hat im Dialog mit einem Mobilfunkanbieter einen weiteren Standort für einen Sendemasten gefunden. Warum die Stadträte damit zufrieden sind.

Von Johann Stoll

Keiner will auf sein Handy verzichten. Funkstrahlen allerdings will auch niemand in seiner Nähe haben, stehen sie doch im Verdacht, unter Umständen gesundheitliche Schäden auszulösen. Was also tun? Die Stadt Mindelheim hat jetzt einen Weg beschritten, der einerseits die Interessen eines Netzbetreibers berücksichtigt, andererseits aber auch den Schutz der Bevölkerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen