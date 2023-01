Ein Pfarrer ist auch nur ein Mensch: Andreas Straub über schwierige Zeiten

Plus Mindelheims Dekan Andreas Straub hat 2022 viel Positives erlebt. Er musste in diesem Jahr aber auch erkennen, dass er mehr auf sich achten muss.

Seit 14 Jahren ist Andreas Straub Stadtpfarrer von Mindelheim, seit elf Dekan. Er ist für 11.000 Katholiken in der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim (PG) als leitender Pfarrer zuständig mit acht Pfarreien und zwei Filialgemeinden. Eine 60-Stunden-Arbeitswoche ist eher die Regel für den 49-jährigen Geistlichen als die Ausnahme. Wenn er auf das Jahr 2022 zurückblickt, dann hat er viel Positives erlebt, aber auch spüren müssen, dass er mehr auf sich achten muss. Straub spricht darüber, weil er heute weiß, dass es gut war, dem Rat seines Arztes gefolgt zu sein, der ihn zu einer dreiwöchigen Kneippkur am Bodensee zuriet. Und er möchte den Gläubigen auch die Botschaft vermitteln, dass es gut ist, sich helfen zu lassen. Bevor er aber seine Geschichte erzählt, ist ihm wichtig, das viele Positive des vergangenen Jahres loszuwerden.