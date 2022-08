Mindelheim

vor 52 Min.

Gefahr für Kinder lauert neben dem Spielplatz

Plus Stadtrat Christian Sedlmeir regt einen Zaun an der Pepi-Huith-Straße an und trifft damit im Mindelheimer Rathaus auf offene Ohren.

Von Johann Stoll

Der neue Spielplatz an der Pepi-Huith-Straße im Mindelheimer Norden wird gut von den Kindern angenommen. Er liegt am Rand eines Neubaugebiets und ist mit einer Buchenhecke umgeben. Das allerdings birgt Gefahr für die Kleinen. Stadtrat Christian Sedlmeir (AfD) hat das aufgegriffen und ist im Rathaus auf offene Ohren gestoßen.

