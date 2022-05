Grob setzt künftig auch in Mindelheim auf Photovoltaik

Plus Warum die Kraft der Sonne ein Thema für das Unternehmen geworden ist. Die Mindelheimer Firma tut aber schon bisher viel mehr für die Umwelt, als viele ahnen.

Der erste Eindruck täuscht wie so oft: Wer von Süden auf Mindelheim zufährt und die vielen Grob-Hallen sieht, der mag sich wundern, warum auf den Dächern nirgendwo Photovoltaik-Platten zu sehen sind. Der Schluss, Grob tue zu wenig für die Umwelt, ist allerdings falsch. Richtig ist: Auf Sonnenenergie hat Mindelheims größter Arbeitgeber bisher nicht gesetzt. Richtig ist aber auch, dass das Unternehmen seit Jahren auf Energieeffizienz achtet und den Gesamtenergieverbrauch spürbar gesenkt hat.