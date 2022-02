Henriette Zeeb wird Pfarrerin in Mindelheim

Die neue evangelische Pfarrerin für die Mindelheimer Johanneskirche kommt aus Kempten.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde hat schwierige Monate hinter sich. Bereits seit Herbst müssen die Gläubigen ohne eigenen Pfarrer auskommen. Erik Herrmanns und Claudius Wolf hatten nahezu zur gleichen Zeit gewechselt. Herrmanns ging in den Schuldienst, Wolf übernahm die erste Pfarrstelle in Memmingen.

Zuletzt war Henriette Zeeb Vikarin in Kempten

Jetzt gibt es aber Licht am Ende des Tunnels. Die zweite Pfarrstelle wird ab dem 1. März wieder besetzt. Es kommt Pfarrerin Henriette Zeeb, die zuletzt als Vikarin in Kempten gewirkt hat. Sie wird jeweils zur Hälfte in der Gemeinde und in den Mindelheimer Schulen tätig sein.

Henriette Zeeb sagte: „Ich bin gespannt auf alles, was mich hier im Unterallgäu erwartet. Ich freue mich sehr, auf alle Begegnungen mit den Gläubigen vor Ort.“. Der Gottesdienst mit Begrüßung wird voraussichtlich am Sonntag, 13. März, stattfinden. (mcb)