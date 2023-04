Im Video: Vergessener Gang auf der Mindelburg durch Zufall entdeckt

Plus Kreisheimatpfleger Markus Fischer hat auf der Mindelburg in Mindelheim einen bislang unbekannten Mauergang entdeckt. Er ist über 900 Jahre alt und verbindet zwei Etagen.

Trotz Böllerverbot präsentiert Kreisheimatpfleger Markus Fischer pünktlich zum Jahresende einen echten Knaller: Im Schlafzimmer der früheren Sachon-Wohnung in der Mindelburg hat er einen bislang unbekannten Mauergang entdeckt. Sein Kollege, Kreisheimatpfleger Dr. Bernhard Niethammer, der wie Fischer zum Burgenforschungsteam gehört, spricht gar von einem Sensationsfund. Er ist ein bisschen dem Zufall, vor allem aber auch Markus Fischers Gespür zu verdanken.

Dieser hatte vorgeschlagen, im Zuge der statischen Untersuchung der Burg auch den Boden im Schlafzimmer der ehemaligen Sachon-Wohnung an einer Stelle zu öffnen, um einen Blick auf die tragenden Balken darunter werfen zu können. Immerhin stammen sie mutmaßlich aus der Zeit um 1670. Nahe der feuchten Ostwand könnten sie im Laufe der Jahrhunderte erheblich gelitten haben, vermutete Fischer. Außerdem war ihm nicht entgangen, dass sich unter dem Schlafzimmer ein Gewölbe befindet, das er sich zu gerne einmal von oben ansehen wollte. „Von oben kann man nämlich eher sehen aus welcher Bauzeit es stammt als von unten“, erklärt er.