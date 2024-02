Mindelheim

vor 17 Min.

Kompaktkurs des BRK Unterallgäu: In 112 Minuten auf Notfälle vorbereitet

Plus Der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt so lang zurück wie der Führerschein? Mit einem Kompaktkurs möchte das BRK Unterallgäu Abhilfe schaffen. Ein Besuch.

Von Josephine von der Haar Artikel anhören Shape

"Ha ha ha ha staying alive staying alive", singt Christian Schobert. 30 Mal und etwa fünf Zentimeter tief drückt der Sanitäter auf den Brustkorb der Plastikpuppe. "Immer im Flow bleiben!", erklärt er, auf keinen Fall zu langsam werden. Danach pustet er zweimal kräftig in den Mund der Puppe, der Oberkörper hebt sich dabei merklich an. Und ohne Pause direkt weiter auf den Brustkorb drücken "ha ha ha ha Staying alive". Der Songtext von den Bee Gees fordert auf, am Leben zu bleiben, und gibt den Takt für die Herzdruckmassage vor.

Wie anstrengend eine Wiederbelegung ist, können die Teilnehmenden des Erste-Hilfe-Kurses kurze Zeit später selbst erfahren. In Vierergrüppchen wird an den Puppen geübt. 16 Menschen unterschiedlichen Alters haben sich an diesem Abend im Haus des Bayerischen Roten Kreuzes in Mindelheim eingefunden. "Das ist ganz ungewohnt für mich", beginnt Sanitäter Schobert seinen kurzen Vortrag, "normalerweise habe ich nur 17-Jährige vor mir, die ihren Führerschein machen wollen." An diesem Abend aber sind die Menschen aus eigener Motivation da. Sie wollen Sicherheit gewinnen in der Ersten Hilfe, haben Angehörige oder Freunde, die alt oder krank sind. Immerhin drei Personen waren schon einmal in der Situation, jemanden wiederbeleben zu müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen