Kommt doch die zweite Tiefgarage für die Mindelheimer Altstadt?

Im ehemaligen Kloster Maria Ward ziehen immer mehr Nutzer ein. Die brauchen Parkraum. Der Druck auf öffentliche Stellplätze in der Altstadt nimmt zu. Jetzt beginnt die Diskussion nach eineinhalb Jahren Pause erneut.

Sie ist wieder zurück, die Debatte um eine mögliche zweite Tiefgarage in der Altstadt. Nachdem der Stadtrat im Mai 2021 mit 15 gegen neun Stimmen beschlossen hatte, keine Tiefgarage im Garten des Klosters Maria Ward zu bauen, herrschte eineinhalb Jahre lang Ruhe. Jetzt kochte das Thema fehlender Stellplätze in der Innenstadt im Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss wieder hoch. Anlass der Debatte war die Nutzung des an die Wohnungsbaugenossenschaft veräußerten Klosters Maria Ward. Nachdem im ersten Stockwerk eine Kanzlei eingezogen ist und im zweiten das Gesundheitsamt, folgt nun im Erdgeschoss eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen plus einer offenen Gruppe. Jede der Kita-Gruppen soll acht bis zehn Kinder aufnehmen. Das erzeugt für die An- und Abreise Verkehr. Bauamtschef Michael Egger rechnete vor, dass 22 Stellplätze, die eigentlich notwendig wären, nicht im Garten des Klosters untergebracht werden können.

Die Stadt erlaubt in solchen Fällen innerhalb des Altstadtrings, dass die Parkplätze abgelöst werden können. 5000 Euro je Platz zahlt ein Investor an die Stadt, muss dafür aber keinen Stellplatz schaffen. Die Wohnungsgenossenschaft errichtet zwar ein paar Parkplätze auch im Klostergarten. 22 Stellplätze finden dort aber keinen Platz mehr, weil für die Kinder 1000 Quadratmeter als Grünfläche vorgehalten werden sollen. Mit dem Wegfall dieser Parkplätze erhöht sich der Parkdruck auf die öffentlichen Stellplätze. Dietmar Wagner sprach von einer Fehlentscheidung des Stadtrates Anfang 2021. Die Freien Wähler hatten sich damals besonders stark für den Bau einer Tiefgarage gemacht, waren aber von CSU und anderen überstimmt worden. Wagner findet, dass die Stadt im Falle des Klosters sehr großzügig darauf verzichtet, dass Stellplätze nachgewiesen werden. Weil keine neuen Parkplätze in dem Gebiet geschaffen werden, stimmte Wagner als einziger gegen die Umbaupläne im Kloster.

Parksituation laut Mindelheimer Bürgermeister "nicht so kritisch"

Bürgermeister Stephan Winter erinnerte an ein Verkehrsgutachten von Modus-Consult aus Ulm. Dieses hatte ergeben, dass die Parksituation so kritisch nun auch wieder nicht sei. Er glaube, dass es vertretbar sei, auf die 22 Stellplätze zu verzichten. Zur Erinnerung: Der Bau einer Tiefgarage war mit einer Zufahrt über den Stadtgraben beim Holzbaur-Haus geplant gewesen. Dafür hatten sich die Stadtverwaltung mit Bürgermeister sowie der Freundeskreis Alt-Mindelheim starkgemacht. Als dies öffentlich wurde, wehrten sich Denkmal- und Naturschützer. Die einen kämpften für das Stadtbild, die anderen für die alte Baumsubstanz im Holzbaur-Garten. Auch eine Bürgerinitiative gründete sich. Bei Bürgermeister Winter und der CSU führte das zu einem Umdenken. „Der Stadtrat hat sich beeindrucken lassen“, sagte Winter jetzt vor dem Bauausschuss. Vor eineinhalb Jahren hatte er seinen Schwenk damit begründet, dass für ihn auch der Denkmalschutz wichtig ist. „Soll man wegen dieser Stellplätze die anderen Argumente – und da zählt für mich vor allem der Denkmalschutz – einfach wegwischen?“

Zur Überraschung vieler verwarf der Stadtrat damals ganz die Tiefgaragenpläne. Die mögliche Variante, die Zufahrt über das Obere Tor und die Fuggerstraße zum Klostergarten zuzulassen, wurde erst gar nicht mehr ernsthaft diskutiert. Manfred Salger (CSU), der in der Altstadt eine Bäckerei betreibt, sagte, einerseits wolle man die Innenstadt beleben, andererseits grabe man den Geschäftsleuten das Wasser ab. „Ich kann manchmal Entscheidungen im Stadtrat nicht nachvollziehen.“ Salger sieht dringenden Handlungsbedarf, mehr Stellplätze in oder an der Altstadt zu schaffen. Manfred Schuster (Bürgergemeinschaft) stellte klar, dass die Mehrheit im Stadtrat nicht eine Tiefgarage abgelehnt habe, sondern die Zufahrt über den Stadtgraben. Der Beschluss war aber über die Pläne generell gefallen, die 80 öffentliche und 80 Bereichsparkplätze vorgesehen hatten. Man habe nicht zu viel neuen Verkehr in die Altstadt ziehen wollen, so Schuster. Jetzt passiere aber genau das, allerdings ohne Tiefgarage.

Parkdeck bei Mindelheimer Supermarkt wird bisher nicht weiter verfolgt

Auch Michael Helfert (SPD) sieht die Notwendigkeit, mehr Parkraum für die Innenstadt zu schaffen. Er erinnerte an den Vorschlag seiner Partei, auf dem Norma-Parkplatz ein Parkdeck zu errichten. Das war aus mehreren Gründen nicht weiter verfolgt worden. Zum einen gehört der Grund nicht der Stadt. Auch ist er relativ klein, wie Egger ausführte. Vor allem aber wäre eine solche Lösung für Anwohner mit Lärm verbunden. Helfert kritisierte auch, dass jetzt von fünf Kita-Gruppen die Rede ist. Ursprünglich sollten es drei sein. Eine Idee, auf die der Stadtrat noch vor zwei Jahren großen Wert gelegt hatte, lässt sich nicht mehr umsetzen. Der Klostergarten sollte eine grüne Oase mitten in der Altstadt für jedermann werden. Das ist nicht mehr möglich.

Josef Dollbedauerte, dass aus dieser Idee nichts mehr wird. Ein erheblicher Teil des früheren Klostergartens wird inzwischen für Stellflächen gebraucht. Die verbleibenden 1000 Quadratmeter bekommt die Kita der Lebenshilfe, die dort einen integrativen Kindergarten betreiben will. Öffentlich zugänglich wird dieser Garten dann nicht mehr sein. Michael Helfert appellierte an den Stadtrat, zeitnah eine Lösung für die Parkprobleme zu finden. Bürgermeister Winter sagte zu, mit den Eigentümern von Norma- und Sternparkplatz zu sprechen, ob und falls ja unter welchen Bedingungen dort Parkraum geschaffen werden könnte.