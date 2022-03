Mindelheim

Landwirtschaftsschule Mindelheim für immer abgewickelt

Plus Am Montag legte der letzte Jahrgang an der Landwirtschaftsschule Mindelheim seine Prüfungen ab.

Von Johann Stoll

Aus und vorbei: Am Montagmittag haben die letzten 15 Studierenden der Mindelheimer Landwirtschaftsschule ihre finalen Abschlussprüfungen abgelegt. Einen nächsten Jahrgang wird es in Mindelheim nicht mehr geben. Die Schule ist Geschichte, weil es das Bayerische Landwirtschaftsministerium so verfügt hat.

