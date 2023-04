Make-up-Kunst auf höchstem Niveau

110 Make-up-Profis aus 18 Ländern bewarben sich für den "European Make-up Award Expert" in Düsseldorf. Sandra Zveaghintev aus Mindelheim schaffte die Qualifikation.

"Ich möchte die Menschen mit meiner Arbeit begeistern und verzaubern", sagt Sandra Zveaghintev mit strahlenden Augen. Die ambitionierte Make-up-Artistin qualifizierte sich für den "European Make-up Award Expert" auf der internationalen Kosmetikmesse "Beauty" in Düsseldorf, am 2. April tritt sie gegen elf andere Make-up-Profis an. In Mindelheim führt sie ihren eigenen Beauty-Salon.

Sandra Zveaghintev geht mit viel Selbstbewusstsein beim Wettbewerb "European Make-up Award Expert" an den Start

"Ich freu' mich einfach so sehr, und ich weiß auch, dass ich das rocken werde", sagt Sandra Zveaghintev zu ihrer Wettbewerbsteilnahme begeistert. Zu den Top Zwölf zu gehören sei für sie bereits ein Gewinn, betont sie, denn die Jury hatte 110 Bewerber aus 18 Ländern zur Auswahl. Das diesjährige Motto der hochrangigen Make-up-Meisterschaft lautet "80's Summer Glam", die tollsten und glamourösesten Make-up-Looks der 80er Jahre dienen dabei als Inspiration. Die genaue Aufgabenstellung erfährt sie hierbei erst kurz vor Wettbewerbsbeginn. "Das ist cool, das macht es noch interessanter", findet die 27-Jährige, die schon früh ihre Leidenschaft für Schönheit entdeckte.

Mit diesem perfekten 80er Jahre Make-up-Ergebnis überzeugte Sandra Zveaghintev die Jury in Düsseldorf. Model Vivien Ballast aus Mindelheim und Fotografin Nikol Scarpelli aus München freuten sich mit ihr. Foto: Kathrin Elsner

"Mein Herz hat mich schon als Kind immer in die Beauty-Sphäre gerufen, meine ganzen Puppen waren geschminkt", sagt Sandra Zveaghintev und strahlt. Nachdem die gelernte Arzthelferin Mutter einer kleinen Tochter wurde, belegte sie mit 21 Jahren ihren ersten Basiskurs zur Make-up-Artistin und tätigte die ersten großen Anschaffungen wie Pinselset, Schminkkoffer, Schminkstuhl und Ringleuchte. Bereit für den mobilen Einsatz, eröffnete sie einen Instagram-Account, um ihre Beauty-Leistungen zu bewerben, parallel bildete sie sich in verschiedenen Meisterklassen immer weiter fort. Schnell kamen Kontakte zu Fotografen und Models zustande, die ersten größeren Aufträge standen an. "Ich habe viele Mädels von Germany's Next Topmodel geschminkt", erzählt sie. Und auch wenn sie schon hinter den Kulissen eines Hollywoodfilms Make-ups gezaubert hat, für Covershootings diverser Magazine oder von bekannten Firmen wie Home Shopping Europe gebucht wurde, bleibt ihre Einstellung dieselbe. "Jeder Mensch hat verdient, gleich behandelt zu werden", ist sie überzeugt, für sie spielt es keine Rolle, wer vor ihr sitzt.

So will Sandra Zveaghintev aus Mindelheim beim "European Make-up Award Expert" überzeugen

"Ich hab' immer dieses Kitzeln", sagt die leidenschaftliche Make-up-Artistin, "ich laufe durch die Straßen und denke die ganze Zeit, bei dieser Frau wäre so ein Make-up schön, bei der anderen dieses, das kann ich nicht abschalten", sagt sie begeistert. "Jede Frau ist wunderschön, sie muss es nur betonen", ist Sandra Zveaghintev überzeugt, aus diesem Grunde lautet das Motto ihres im März 2022 in Mindelheim eröffneten Beauty-Salons bezeichnenderweise "The Emphasis of Beauty" (Die Betonung der Schönheit). Sie steckte all ihre Liebe in die aufwendige Renovierung, herausgekommen ist ein schicker Salon mit "Wow-Effekt". "Ich will, dass sich die Leute wie in einer anderen Welt fühlen, wenn sie hier reinkommen", sagt Sandra Zveaghintev, "es soll ein Paradies für Frauen werden." Seit die in Unterrieden aufgewachsene, ambitionierte Make-up-Artistin volljährig ist, habe sie sich alles selbst verdient und aufgebaut, erzählt sie und freut sich, dass Mann und Tochter zu 100 Prozent hinter ihr stehen.

Es sei sehr hart, sich alles selbst zu erarbeiten, verrät sie, trotzdem stehe für sie fest: "Das ist mein Weg und ich gehe den." Mit dieser Einstellung hat sie in ihren jungen Jahren schon erstaunlich viel erreicht und kann ihren Kundinnen eine große Palette von Beauty-Leistungen anbieten, die vom Make-up jeglicher Art über Brautstyling, Wimpern- und Augenbrauen-Lifting, Henna-Brows, Hautpflege, Micro-Needling, Aqua Facial bis hin zu Permanent-Make-up wie Powder Brows, Aquarell Lips, Lidstrich und Wimpernkranz-Verdichtung reicht. Auch Schminkkurse für Frauen und die Ausbildung junger Make-up-Artisten liegen ihr am Herzen, erzählt sie. Und was ist ihr Erfolgsgeheimnis? "Sei einfach besser als du selbst, ich schaue jeden Tag darauf, was ich heute besser gemacht habe als gestern", verrät die talentierte junge Frau und ergänzt mit einem Augenzwinkern, "und ich bin ein ganz, ganz schlimmer Perfektionist, mir ist es wichtig, wunderschöne Resultate zu erzielen."

Der Beauty-Trend des Jahres sei ein frischer, natürlicher Look, verrät die Expertin. Um diesen zu zaubern, sei die Verwendung von Foundations oder leicht getönten Tagescremes anzuraten, die Gesichtskonturen sollten mit einem Bronzer betont werden, "das gibt einen Frischekick, wie von der Sonne geküsst", sagt die Make-up-Artistin. Damit die Haut schön und gepflegt aussieht, sollte man hochwertige Pflegeprodukte nutzen und außerdem ausreichend Wasser trinken. Um die Augenfarbe durch den Lidschatten besonders schön zu betonen, sei die Arbeit mit Komplementärfarben anzuraten. "Wenn eine Frau sich schön fühlt, ist sie glücklich, und wenn Frauen glücklich sind, läuft alles gut", sagt Sandra Zveaghintev und lächelt.