Mann aus Mindelheim sieht Straftaten, wo keine sind

Ein Mann erhebt auf Facebook schwere Vorwürfe gegen zwei Männer aus Mindelheim. Doch Polizei und Justiz weisen Vorwurf der Vertuschung zurück.

Der Vorwurf wiegt schwer, den der Mann auf seinem Facebook-Profil erhebt: Seit 16 Monaten, schreibt Hubert S. (Name von der Redaktion geändert), versuche er zwei Männer aus Mindelheim wegen schwerer Straftaten vor Gericht zu bekommen. Diese handelten über das Darknet mit Drogen, würden Computer hacken und Pädophilen-Videos über das Darknet vertreiben. Polizei und Staatsanwaltschaft würden den Fall vertuschen, Augen und Ohren verschließen.

Jetzt ist der Mann in Mindelheim einen Schritt weiter gegangen, nachdem er offenbar bei Polizei und Staatsanwaltschaft kein Gehör gefunden hatte. Er hängte mehrere Fahndungszettel aus – am Rathaus, bei der Polizeiinspektion, am Krankenhaus, beim Roten Kreuz, Gesundheitsamt und Landratsamt. Der Redaktion hat er per Mail seinen Aushang zukommen lassen. Nachgefragt beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten, ging die Anfrage gleich an die Staatsanwaltschaft in Memmingen weiter.

Das sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft zu dem Fall

Sprecher Thorsten Thamm sagt, der Fall sei bei den Ermittlungsbehörden bekannt. Es habe auch Ermittlungen gegeben. Diese seien aber eingestellt worden. Die Vorwürfe, die Hubert S. erhoben hat, seien nicht wahr. „Da ist nichts dran“, sagt Thamm.

Hubert S. hat auf seinen Facebook-Seiten auch ein Schreiben der Polizeiinspektion Mindelheim an die Staatsanwaltschaft Memmingen hochgeladen. Darin weisen Augsburger Sicherheitsbehörden explizit auf den psychischen Zustand des Beschwerdeführers hin. Es scheine dringender und schnellstmöglicher Handlungsbedarf erforderlich zu sein, um einer „konkreten Gefährdungslage durch ihn vorzubeugen“.

Offenbar hat auch die Polizei in Mindelheim einen Antrag bei einem Psychiater gestellt, ob der Beschwerdeführer eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Die Untersuchung gab es. Die Psychologen hätten aber das Gegenteil diagnostiziert, schreibt Hubert S. Wie es weiter geht? Offen.