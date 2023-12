Nach Feuer im Hochhaus: Was tun, wenn der Akku brennt?

Der Brand im Mindelheimer Hochhaus wurde mutmaßlich durch einen Akku ausgelöst. Worauf man beim Laden achten sollte, erklärt Kreisbrandrat Alexander Möbus.

Im Mindelheimer Hochhaus sorgte nach aktuellem Kenntnisstand der Akku eines E-Rollers für den Brand, der das Haus vorerst unbewohnbar macht. Nun sorgen sich die Fahrer von E-Bikes und E-Rollern darum, wie sie ihren Akku am besten laden und aufbewahren können. Was man beachten kann und wie man sich im Ernstfall verhalten sollte: Kreisbrandrat Alexander Möbus gibt Antworten.

Wie lade ich meinen Akku am besten?

Möbus rät, den Akku auf einer feuerfesten Unterlage zu laden. "Dann kann ich ihn im Notfall ins Freie bringen und dort ausbrennen lassen und Schäden in der Wohnung verhindern." Das gelte vor allem für größere Akkus wie von E-Bikes oder E-Rollern.

58 Bilder Brand im Hochhaus Mindelheim: Die Bilder des Rettungseinsatzes Foto: Thorsten Bringezu

"Wichtig ist zudem, den Akku beim Laden nicht unbeobachtet zu lassen, also ihn beispielsweise nicht nachts zu laden", sagt Möbus. Akkus sollten nicht überladen und nicht komplett entladen werden.

Worauf kann ich achten, um einen Brand zu verhindern?

Verbraucher sollten darauf achten, dass der Akku intakt ist, sagt Möbus. Beschädigungen von außen können gefährlich werden. Damit die Akkus heil bleiben, sollten sie zudem keinen sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. "Also das Handy nicht in der prallen Sonne liegen lassen oder den E-Bike Akku nicht bei Minusgraden draußen lassen", rät der Kreisbrandrat. Zudem betont er, dass nur Originalzubehör verwendet werden sollte und die Akkus CE-zertifiziert sein sollten.

Ein Warnsignal kann die Temperatur des Akkus sein: "Merkt man zum Beispiel, dass sich der Akku beim Laden ungewöhnlich stark erhitzt, sollte man lieber einen neuen besorgen."

Was mache ich, wenn ein Akku brennt?

Hier rät Möbus, möglichst schnell die Wohnung zu verlassen, insbesondere, wenn es bereits raucht: "Um einen Akkubrand zu löschen, brauchen Sie viel, viel, viel Wasser." Im Zweifel sei es wichtiger, sich selbst und andere Menschen in der Wohnung in Sicherheit zu bringen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung In Mindelheim hat es in einer Wohnung im "Hochhaus" gebrannt. Die Wohnungen der dort lebenden 67 Menschen sind dadurch nicht mehr bewohnbar. Video: Thorsten Bringezu

Macht die Größe des Akkus einen Unterschied?

"Generell kann man nicht vorhersagen, wie ein Akku sich verhält", sagt Möbus. Aber: "Je größer die Kapazität eines Akkus, desto mehr Energie wird freigesetzt. Bei einem Brand wird die Energie nicht mehr als Strom an das Gerät weitergegeben, sondern in Wärme umgewandelt. Der Brand dauert dann so lang, bis die ganze Energie verbraucht ist", sagt er. Größere Akkus mit mehr Leistung brennen also länger.