Rathgeber: eine Weltfirma aus Mindelheim mit Sinn für die Umwelt

Plus Rathgeber aus Mindelheim hat nicht nur 10.000 Kunden. Der Hersteller von Logos und Emblemen ist auch vorne dabei beim Umweltschutz und der Ressourcenschonung.

Von Johann Stoll

Wenn Firmenchef Andreas Schrägle im Winter am Lift ansteht, schaut er am liebsten nach unten – auf die Skier der anderen. Denn dort findet er mit großer Wahrscheinlichkeit ein Stück Mindelheim: Es sind die Logos der Skihersteller, die die Firma Rathgeber produziert. Fast alle Ski- und Snowboardfirmen sind Kunden des Mindelheimer Familienunternehmens, das 1948 gegründet wurde und in Mindelheim seit 54 Jahren produziert. Einziger Wermutstropfen dieser Ski-Galerie für den Unternehmer: Nirgendwo steht Rathgeber drauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

