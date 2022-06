Mindelheim

07:03 Uhr

Sein Einsatzgebiet ist jetzt Schloss Elmau

Plus Beim G7-Gipfel 2015 war Hauptkommissar Roland Titz aus Mindelheim im Werdenfelser Land. Was er damals erlebt hat und warum er jetzt wieder in die Berge aufbricht.

Von Johann Stoll

Roland Titz hat nicht eine Sekunde gezögert, als die Anfrage aus dem Präsidium kam. Zum G7-Gipfel 2015 auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen waren Polizeikräfte aus ganz Bayern angefordert worden, um das Treffen führender westlicher Regierungschefs abzusichern. Hauptkommissar Titz von der Polizeiinspektion Mindelheim hat sich sofort freiwillig gemeldet. Warum auch nicht? Die Gebirgsgegend um Garmisch-Partenkirchen ist malerisch schön, und ein wenig Abwechslung im Dienstalltag bei der Polizei kann ja auch nicht schaden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

