Mindelheim

12:00 Uhr

Sie will "ihre" Mindelheimer Grundschule mitprägen

Sabine Gruber ist nach 27 Jahren an der Mindelheimer Grundschule jetzt Schulleiterin. Am wichtigsten sind der Pädagogin das Miteinander und die Freude am Lernen.

Plus Sabine Gruber ist die neue Leiterin der Mindelheimer Grundschule.Wer sie ist, warum sie das Amt übernommen hat und was sie erreichen will.

Von Dominik Bunk

„Ich mag es einfach hier“, sagt Sabine Gruber. Seit 1995, also rund 27 Jahre, unterrichtet sie an der Mindelheimer Grundschule. Schon das Referendariat absolvierte sie hier. Jetzt ist sie Schulleiterin – und sehr glücklich mit ihrer Entscheidung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen