Feiern Durahansl und Columbine den Valentinstag?

Plus Wie feiert man den Tag der Verliebten, wenn man sich doch nur aus der Ferne sieht? Wir haben bei Hansl und Columbine vom Durahaufa Mindlhoim nachgefragt.

Gelten 300 Meter Entfernung zwischen zwei sich Liebenden als Fernbeziehung? Im Falle des Durahansls und seiner Columbine dürfte das wohl so sein – zumindest zwischen dem Gumpigen Donnerstag und Aschermittwoch. Dann nämlich sehen sich die beiden närrischen Turmfiguren Mindelheims nur auf eben jene 300 Meter entfernt. Ehe es nach dem Fasching wieder ins Depot geht.