Mindelheim

vor 17 Min.

So macht sich die Mindelheimer Klinik zukunftsfest

Das Modell der zukünftigen Klinik in Mindelheim. Ganz oben links in der Ecke ist das Landratsamt zu sehen. Der L-förmige Bau direkt gegenüber ist einer der ersten Bauabschnitte bei der geplanten Erneuerung.

Plus In den Standort Mindelheim wird kräftig investiert. Klinikvertreter und Ärzte werben im Forum um Vertrauen in die hohe medizinische Leistung des Krankenhauses.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Hans-Joachim Weirather versteht manchmal die Menschen nicht. Wer eine neue Hüfte oder ein neues Knie braucht, lässt sich oft in Garmisch-Partenkirchen behandeln. Dabei werden Hüfte und Knie mit derselben hohen medizinischen Qualität in Mindelheim operiert, versichert der frühere Landrat und heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Allgäu Kliniken. Wer ein gutes Krankenhaus in seiner Nähe haben will, muss es auch annehmen, appellierte er. Chefarzt Dr. Manfred Nuscheler schlug auf einem Informationsabend zu den Umbauplänen des Klinikums im Mindelheimer Forum in dieselbe Kerbe. Er ist von der sehr guten medizinischen Qualität des Klinikums so sehr überzeugt, dass er bereits mehreren Familienmitgliedern zu einer Behandlung in Mindelheim zugeraten habe – und noch in keinem Fall hat er das bereut.

