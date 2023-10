Spannende Geschichten an ungewöhnlichen Orten

Junge Leute des P-Seminars Deutsch des Maristenkollegs veranstalten am Freitag eine öffentliche Lesenacht in der Mindelheimer Altstadt.

"5 Bücher, 5 Stimmen, 5 Orte" – So lautet der Slogan der Lesenacht, die am Freitag, 13. Oktober, in der Mindelheimer Altstadt stattfindet. Idee und Umsetzung dieses Projekts gehen dabei von Schülerinnen und Schülern der Q12 am Maristenkolleg aus, die sich seit einem Jahr in ihrem P-Seminar dem Thema „Lesen!“ widmen. Die Zielvorgabe, die Deutschlehrer Jochen Schuster vorgegeben hatte, bestand darin, möglichst unterschiedliche Aktionen zu entwickeln, die Freude am Lesen und Interesse an Literatur wecken. Dabei gingen die Jugendlichen von Beginn an motiviert ans Werk: Neben einem Vorleseparcours für die Unterstufe produzierten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise auch Booktube-Videos zu ihren Lieblingsbüchern. In den kommenden Wochen sollen nun zwei bis drei größere und vor allem öffentliche Veranstaltungen das Seminar zum Abschluss bringen.

Treffpunkte der Lesenacht sind auch Orte, die sonst oft verschlossen sind

Die Lesenacht ist das erste Projekt aus dieser Reihe. Dabei können sich die Besucherinnen und Besucher an fünf verschiedenen Orten aus fünf verschiedenen Büchern vorlesen lassen und im halbstündigen Wechsel zum nächsten Vortragsort weiterziehen. „Uns war es vor allem wichtig, einige Orte auszuwählen, zu denen man ansonsten keinen oder nur selten Zugang hat“, erklärt Magdalena Walter, eine der Organisatorinnen des Seminars. So hat man beispielsweise die Möglichkeit, sich im Sitzungssaal des Rathauses oder auf der Orgelempore von St. Stephan aus einem passend gewählten Buch vorlesen zu lassen. Wo ansonsten also politische Debatten geführt oder geistliche Lieder gesungen werden, präsentieren nun Schüler, Eltern, aber auch professionelle Sprecher vom Landestheater Schwaben besonders spannende und anschauliche Romanstellen. Und auch diese wurden nicht zufällig bestimmt, wie Sophie Heimstädt, eine der Vorleserinnen, erklärt: „Freitag, der 13. hat uns als Termin für die Lesenacht gleich angesprochen und so haben wir vor allem Krimis, Thriller und andere spannende Titel rausgesucht.“ Weitere Stationen sind im Übrigen die historische Druckerstube des Högel-Verlags, die Bühne des Mindelheimer Stadttheaters und das Café K in der Altstadt.

Wer sich am kommenden Freitag zwischen 19 und 22 Uhr also gerne vorlesen lassen möchte, kann sich stets zur vollen und halben Stunde an den besagten Orten einfinden. Die Schülerinnen und Schüler richten zudem am Marienplatz einen Infopoint ein, an dem man Hinweise zu Orten, Büchern und Ablauf der Veranstaltung erhält. Der Eintritt ist frei, die Vorleser freuen sich aber über eine kleine Spende. (mz)