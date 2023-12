Tipps für erfolgreiches Lernen: „Feiern Sie die Fehler Ihrer Kinder!“

Ein Spitzenabitur ist kein Freifahrtschein für ein glückliches Leben. Am Maristenkolleg gab es auf einem Elternabend wertvolle Tipps für erfolgreiches Lernen.

Am Maristenkolleg gibt es jede Menge Experten für motiviertes Lernen. Manchmal aber ist es gut, wenn Lehrkräfte einen Experten von außen einladen. Dazu sprach Jürgen Möller, der pädagogische Leiter der Akademie für Lernpädagogik, kürzlich auf einem Elternabend des Mindelheimer Gymnasiums und der Realschule. Seine wichtigste Botschaft: „Glauben Sie an Ihre Kinder! Kinder wollen lernen! Lernen ist Glück!“

Freude und Motivation sind entscheidend fürs Lernen

Der Lernexperte betonte die Wichtigkeit von Freude und Motivation beim Lernen und verdeutlichte die Sinnhaftigkeit von passenden Lerntechniken sowie gehirngerechtem Lernen. Letzteres wurde den anwesenden Eltern spätestens bei der Simulation einer Mathestunde „mehr als (zwei Euro)“ deutlich und das Mitgefühl für die eigenen Kinder und deren durchaus anstrengenden Schul(all-)tag wuchs mit jeder Minute. Auch das Magengrummeln angesichts des Rechnens an der Tafel war allzu schnell wieder vertraut. „Aber eine 5 in Mathe ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben, und umgekehrt ist auch ein tolles Abitur kein Garant für ein glückliches Leben.“

Der Referent wies augenzwinkernd darauf hin, dass in der Pubertät das Gehirn „wegen Umbauarbeiten geschlossen“ sei und Lernerwartungen in dieser Zeit reduziert werden dürften. Er ermutigte die Eltern, Kindern mehr Freiräume einzuräumen und dennoch auch einen Rahmen fürs Lernen zu setzen. Nach den Hausaufgaben und dem Lernen seien noch etwa zwanzig Minuten medienfreie Zeit nötig, damit der Lernstoff in einem biochemischen Prozess umgewandelt und im Langzeitgedächtnis abgelegt werden kann.

Mit der richtigen Lerntechnik besteht die Möglichkeit, dass der nächste Rekordhalter des Aufsagens der Zahl Pi aus dem Mindelheimer Schülerreigen kommt. Der Grundstein wurde dafür – zumindest bei den Eltern – während dieses Elternabends gelegt. Der Vortrag wird von der Akademie für Lernpädagogik an ausgewählten Schulen veranstaltet, um dazu beizutragen, dass Lernen mit Leichtigkeit und Freude verbunden ist. (mz)