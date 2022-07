Trauer um Notar Erich Rossak aus Mindelheim

Plus Der Mindelheimer, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist, war besonders im Caritas-Verband engagiert.

Nach langer, schwerer Krankheit ist der frühere Notar Dr. Erich Rossak im Alter von 82 Jahren in Mindelheim gestorben. Rossak war der katholischen Kirche eng verbunden und viele Jahre im Rat des Caritasverbandes Memmingen-Unterallgäu engagiert. Er war dort auch Vorsitzender.