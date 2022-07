Mindelheim

vor 51 Min.

Wasserversorgung in Mindelheim ist jetzt noch sicherer

Plus Mindelheim kann sich glücklich schätzen: Das Mindeltal liefert genügend bestes Trinkwasser. Damit das Wasser immer fließt, hat die Stadt investiert.

Von Johann Stoll

Obwohl es in den vergangenen Wochen immer wieder mal geregnet hat und die Landwirte einer guten Ernte entgegensehen, bleiben die Grundwasserpegel in der Region auf niedrigem Stand. Noch muss aber niemand Sorge haben, dass das Wasser in Mindelheim und Umgebung knapp werden könnte. Ein Notfallplan mit Einschränkungen ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. Der Leiter des Mindelheimer Wasserwerks, Joachim Theys, appelliert allerdings an die Bevölkerung, wertvolles Trinkwasser sinnvoll einzusetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen