Wenn sich die Gefühle im Mindelheimer Stadtrat Bahn brechen

Bürgermeister Winter und sein langjähriger Vize Wawra zeigen auf der Jahresschlusssitzung in Mindelheim Emotionen. Es sei auch viel geleistet worden.

Es war einer jener seltenen Momente, in denen Mindelheims Bürgermeister öffentlich tief in sein Herz blicken ließ. Üblicherweise finden Sitzungen des Stadtrats in nüchterner Arbeitsatmosphäre statt, nur hin und wieder gewürzt mit einer launigen Bemerkung. Diesmal durften sich die Gefühle Bahn brechen.

Stephan Winter stand auf der Bühne des Forums, unter ihm an festlich geschmückten Rundtischen sitzend all jene, die in der Kreisstadt in der Politik Rang und Namen haben: die Stadträte mit ihren Gatten oder Gattinnen, Ehrenbürger Dr. Manfred Schmid, die Ehrenringträger Heinz Drexel, Erich Meier und Herbert Kugler, Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer sowie die Abteilungsleiter aus dem Rathaus. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause verabschiedete sich der Mindelheimer Stadtrat in festlichem Rahmen von einem arbeitsreichen Jahr.

Für Mindelheim war es trotz der Weltlage ein gutes Jahr

Winter hatte bereits seinen Jahresrückblick hinter sich gebracht, in dem er trotz der schwierigen Weltlage mit Corona, Krieg in der Ukraine und in der Folge hohen Energie- und Lebensmittelpreisen auf ein gutes Jahr in Mindelheim verwies. Da kochten plötzlich die Emotionen hoch.

Am 1. Mai 2002 hat Winter in Mindelheim nicht nur sein Bürgermeisteramt angetreten. Er traf dort auch auf einen neuen Stadtrat, der zu einem engen Vertrauten werden sollte: Hans Georg Wawra von den Freien Wählern. Acht Jahre lang und drei Monate war Wawra stellvertretender Bürgermeister. Bei einer guten Tasse Kaffee und manchmal einem Stück Kuchen stimmten sie jeden Freitag die Themen in der Stadtpolitik ab, erzählte Winter.

Das sei auf sehr freundschaftlicher Basis geschehen. Um so mehr hat es Winter bedauert, dass Wawra heuer im Sommer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Wawra sei „äußerst tatkräftig, stets loyal und fast immer verfügbar gewesen“, lobte Winter.

Dabei bezog er auch Roland Ahne ein, der bis Sommer Dritter Bürgermeister war und dann Wawra nachfolgte. Die Arbeit mit dem „prima Triumvirat“ habe immer Spaß gemacht. Wawra zeigte sich tief gerührt, aber auch dankbar, dass er Winter als dessen Stellvertreter begleiten durfte. „Du bist mir der liebste Bürgermeister in Mindelheim“. Etwas Besseres hätten sich die Mindelheimer nicht wünschen können. Aber auch die Stadträte bekamen Streicheleinheiten ab. Er habe so viele gute Eindrücke gewonnen, so Wawra, das wäre ein Bestseller, wenn er dieses Buch schreiben würde. Was er aber nicht vorhat. Winter überreichte Wawra zum Dank ein gemaltes Porträt. Es stammt von dem Bad Wörishofener Maler Günter Wolf.

Die Stellvertreter betonen, wie gut das Miteinander im Mindelheimer Stadtrat sei

Die beiden jetzt amtierenden Vertreter von Winter, Roland Ahne und Roland Peter, betonten das gute Miteinander im Stadtrat und die Offenheit der Verwaltung. Ahne hob dabei die Bemühungen in Richtung einer Energieautarkie der Stadt hervor, etwa durch die PV-Anlage im Gleisdreieck und die Windkraft im Stadtwald. Peter sagte, es sei einiges erreicht worden in den 30 Sitzungen, für die die Stadträte 270.000 Sekunden im Einsatz waren, wie Ahne ausgerechnet hat. In seinem Jahresbericht hob Stephan Winter die gute kollegiale und menschlich angenehme Zusammenarbeit im Stadtrat hervor. Der Stadt gehe es nach wie vor gut, weil es der Wirtschaft gut gehe. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,0 Prozent, der Schuldenstand bei 5,2 Millionen Euro, die Rücklagen betragen 10,8 Millionen Euro.

Für 2023 erwartet Winter weniger gute Zahlen. Die Gewerbesteuer, die heuer gut zwölf Millionen Euro in die Stadtkasse spülte, dürfte dennoch bei rund zehn Millionen liegen.

270 Mitarbeitende beschäftigt die Stadt. Diese Zahl wird laut Winter wegen neuer Kitas zunehmen. Netto zahlt Mindelheim 9,8 Millionen Euro fürs Personal. Die Zahl werde deutlich steigen, so Winter. Die Einwohnerzahl von Mindelheim liegt aktuell bei 16.202. Das sind 190 mehr als vor einem Jahr. 150 Babys sind bisher heuer geboren worden. Die Sterbefälle gingen von 349 auf 334 zurück. Deutlich angestiegen sind die Kirchenaustritte. 2021 waren es 181, heuer sind es 307.

Mehr als 4000 Kinder und Jugendliche gehen in Mindelheim zur Schule

4203 Kinder und Jugendliche besuchen die Mindelheimer Schulen. Dabei wächst die Grundschule mit 572 Kindern besonders stark. Größte Schule ist die Berufsschule mit 1212 Schülerinnen und Schülern, gefolgt vom Gymnasium des Maristenkollegs mit 650, der Realschule Maria Ward mit 667 und der Realschule der Maristen mit 572 Schülerinnen und Schülern. Die Mittelschule besuchen 324 Jugendliche.

Mindelheim gehört deutschlandweit zu den familienfreundlichsten Orten. Die Stadt landete in der Kategorie bis 20.000 Einwohner auf Platz sieben. Die Erhebung hat die Zeitschrift Kommunal vorgenommen. 1613 Gewerbebetriebe sind in der Stadt gemeldet. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs ging um 300 auf 11.937 zurück.

Ulf Kiesewetter, Kristina Rauch, Florian Lutzenberger und Fabian Cecan von der städtischen Sing- und Musikschule musizierten bei der feierlichen Sitzung. Foto: Johann Stoll

Corona gut überstanden hat die Musikschule. 590 Schülerinnen und Schüler werden dort unterrichtet. Die Qualität stimmt nach Überzeugung des Bürgermeisters. Beim Landeswettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbands wurden die Zehn- bis Elfjährigen bayerische Meister. Neu gegründet wurde ein Kinderchor.

Für die Musikschule musizierten: Markus Kolb, Maxim Weibert, Sebastian Lugauer, Annalena Moser, Lan Anh Egg, Noah Ginter, Laura Keppeler, Klara Fischbach, Ulf Kiesewetter, Ottmar Einsiedler, Matilda Gust, Florian Lutzenberger, Fabian Cecan und Kristina Rauch.