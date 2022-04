Wie sah die Mindelburg früher einmal aus?

Experten vom Landesamt für Denkmalpflege untersuchen die Mindelburg mit moderner Technik am Boden und aus der Luft.

Die Saatkrähenkolonie bei der Mindelburg bereitet Dr. Roland Linck vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und seinen beiden Kollegen Dr. Andreas Stele und Tatjana Gericke ein wenig Sorgen. Eben haben die drei Experten für Denkmalerfassung und -forschung im Burghof die Drohne zusammengebaut, mit der sie gleich das Gelände überfliegen wollen. Und zwar nicht, um besonders schöne Bilder zu machen, sondern besonders aussagekräftige.

Heimatpfleger Markus Fischer ist schon gespannt, ob die Untersuchungen von Tanja Gericke, Roland Linck und Andreas Stele (von rechts) bislang Unbekanntes zutage fördern. Foto: Baumberger

Zusammen mit weiteren Daten könnte daraus ein 3D-Modell der Mindelburg erstellt werden, wie sie in früherer Zeit einmal ausgesehen hat – vorausgesetzt, die Saatkrähen holen die Drohne nicht vorher vom Himmel. Außerdem sollte der Wind nicht stärker werden und mit den Wolken ist das auch so eine Sache: Sind gar keine da, wird das Licht schnell zu grell, wechseln Sonne und Wolken ständig, leidet die Bildqualität ebenfalls. Insofern ist die dicke Wolke, die sich kurz vor dem Start der Drohne vor die Sonne schiebt und für gleichmäßige Lichtverhältnisse sorgt, aus Sicht des Teams vom Denkmalamt optimal. Brummend hebt die Drohne ab. In der nächsten Stunde wird sie – einem vorher programmierten Flugplan folgend – die komplette Burganlage in 60 Metern Höhe überfliegen und jede Menge Bilder schießen. Sie dokumentieren zunächst einmal den Ist-Zustand.

Im Hof der Mindelburg könnte das Radargerät etwaige Mauerreste aufspüren

Das allein würde Markus Fischer, den Leiter des Heimatmuseums und Kreisheimatpfleger, aber wohl kaum in eine gewisse Aufregung versetzen. Dafür sorgt eine zweite Messung: Mit einem dreirädrigen Radargerät, das entfernt an einen Kinderwagen erinnert, fährt Roland Linck Stück für Stück die unbebauten Flächen zwischen Torwärterhaus, Burgfried und dem Palas ab.

Dass es hier einmal Mauern gab und die Gebäude ein Geviert bildeten, ist zwar bekannt, nicht aber, wie sie genau verliefen. Außerdem wird vermutet, dass der Hof der Hauptburg früher bebaut war. Wären im Untergrund Mauerreste davon erhalten geblieben, könnte das Radargerät sie zeigen: Es schickt elektromagnetische Wellen bis zu eineinhalb Meter in die Erde, erklärt Andreas Stele. Treffen sie dort auf Mauern, werden sie reflektiert. Ergebnis ist eine Art Röntgenbild, auf dem die Mauern zu sehen sind.

Mit neuen Erkenntnissen zur Mindelburg ist wohl erst im Herbst zu rechnen

Kombiniert man anschließend die Daten der Drohne mit denen des Radargeräts, lässt sich daraus ein 3D-Modell der früheren Hauptburg erstellen. Einziger Wermutstropfen: Es lässt sich nicht bestimmen, zu welcher Zeit sie so ausgesehen hat. Doch darüber sieht Markus Fischer erst einmal hinweg. „Hauptsache, wir bekommen neue Erkenntnisse“, lautet seine Devise.

Bis sie vorliegen, müssen sich er und alle anderen Burgenbegeisterten aber noch gedulden: „Ein Tag im Gelände heißt mindestens zehn Tage im Büro“, erklärt Roland Linck. Und weil er und sein Team in den nächsten Wochen in ganz Bayern im Gelände unterwegs sind und erst danach wieder im Büro, wird es wohl Herbst werden, ehe mit Ergebnissen zu rechnen ist.

Roland Linck vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege fährt den Hof der Hauptburg mit einem Radargerät ab. Es soll Mauerreste im Untergrund zeigen und so, wie die Mindelburg früher einmal ausgesehen hat. Foto: Fischer

Immerhin sind die Saatkrähen an diesem Tag gnädig und vereiteln nicht, dass überhaupt welche zustande kommen. Sie haben die Drohne zwar durchaus bemerkt, greifen den Denkmalflieger zur Erleichterung der Denkmalpfleger aber nicht an.