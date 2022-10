Wie sich Mindelheim auf einen Blackout vorbereitet

Gute Nachrichten aus Mindelheim: Wasserwerk und Kläranlage der Stadt könnten nun auch bei einem tagelangen Stromausfall weiterbetrieben werden.

So ernst die Lage ist, so beruhigend sind – zumindest ein Stück weit – die Fakten, die Joachim Theys, der Leiter des Mindelheimer Wasserwerks, und Norbert Lutz, der Leiter der städtischen Kläranlage, in der Stadtratssitzung präsentiert haben. Darin ging es darum, wie gut die kritische Infrastruktur Mindelheims auf einen tagelangen Stromausfall vorbereitet ist.

Dass sie das sein muss, steht für Bürgermeister Stephan Winter außer Frage. Spätestens seit der Ukraine-Krise könne man nicht mehr darauf vertrauen, dass schon nichts passieren werde, sagte er. Auch allen Privatleuten empfahl er, sich Gedanken zu machen, wie sie mit einem Blackout umgehen können. Wichtige Medikamente, ein gewisser Vorrat an Wasser und Lebensmitteln, aber auch Futter für etwaige Haustiere sollten im Haus sein, riet er. Denn: „Wir können für unsere Infrastruktur sorgen, aber nicht dafür, dass alles so ist, als ob nichts wäre.“

Ein tagelanger Stromausfall ist im Wasserwerk und in der Kläranlage kein Problem

Zumindest um die Wasserver- und die Abwasserentsorgung müssen sich die Mindelheimerinnen und Mindelheimer laut Theys und Lutz aber keine allzu großen Sorgen machen. Denn sowohl das Wasserwerk als auch die Kläranlage seien auf einen tagelangen Stromausfall vorbereitet. Im Falle des Wasserwerks ist das nicht zuletzt einem jüngst beschafften Notstromaggregat zu verdanken. Die Wasserversorgung von Mindelheim und seinen Stadtteilen könne damit dank der 600 Liter Treibstoff im Tank des Aggregats und weiterer 950 Liter in einem externen Tank fünf Tage aufrechterhalten werden, so Theys. Pro Stunde verbraucht das Aggregat zwischen 35 und 40 Liter Treibstoff.

In Mindelau gebe es ein eigenes fest stationiertes Aggregat mit einem 400-Liter-Kraftstoffvorrat. Werde der Wasserdruck vermindert, könne die Wasserversorgung hier auch ohne das Aggregat gewährleistet werden. Das gelte zudem für die Grundversorgung im Industrie- und Gewerbepark. In Heimenegg, Nassenbeuren, Ober- und Unterauerbach sowie in Apfeltrach sei der Normalbetrieb während eines Stromausfalls ebenfalls gesichert.

Im Mindelehimer Bauhof wurde für den Stromausfall ein Heizöltank mit 40.000 Litern Kraftstoff gefüllt

Die Anwesen auf der Rechberghöhe sind dagegen auf eine Druckerhöhung angewiesen, damit Wasser aus den Leitungen fließt. Die Stadt hat dafür ein weiteres Aggregat gekauft und außerdem einen Heizöltank im Bauhof mit 40.000 Litern gefüllt, um die Kraftstoffreserve für alle städtischen Aggregate zu erhöhen.

Das Wasserwerk ist Theys zufolge aber nicht nur auf einen Stromausfall vorbereitet, sondern auch auf chemische und bakterielle Verunreinigungen des Trinkwassers. Der Vorrat an Chlor und Wasserstoffperoxid, um gegen Bakterien anzugehen, reiche für rund vier Wochen. Zudem verfüge die Stadt über eine mobile Dosieranlage, die ohne Strom betrieben werden kann und es gebe „Impfstellen“ an allen Wasserübergabeschächten. Auch mit Ersatzpumpen für den Brunnen in Mindelau und die Druckerhöhungsanlagen habe sich die Stadt bevorratet. Insgesamt hat sie 80.000 Euro für den Schutz der Wasserversorgung ausgegeben. Das, versicherte Kämmerer Wolfgang Heimpel auf die Frage von Thomas Schnabel, werde aber nicht zu Gebührenerhöhungen führen.

Ebenso wichtig wie die Wasserver- ist aber auch die Abwasserentsorgung. Dafür gibt es in der Kläranlage bereits ein Notstromaggregat, dessen Kraftstoff für einen rund 30-stündigen Betrieb ausreicht, erklärte Norbert Lutz. Um die Kapazität auf bis zu vier Tage zu erhöhen, sei beim Landratsamt bereits eine Erweiterung des Treibstofflagers beantragt.

In Mindelheim gibt es Sonderbauwerke, die mit Strom versorgt werden müssen

Von den 22 sogenannten Sonderbauwerken wie Regenüberlaufbecken und Pumpstationen seien 13 stromunabhängig, neun müssten mit Notstrom versorgt werden, so Lutz. Einige verfügten bereits über Notstromaggregate, auch Einspeisevorrichtungen für Notstrom wurden bereits installiert.

Um den Betrieb in Nassenbeuren und im Interkommunalen Gewerbepark sicherzustellen, soll noch ein 45kW-Aggregat gekauft werden. Dieses werde jedoch voraussichtlich nicht vor März geliefert. Doch auch für diesen Fall ist die Stadt gewappnet: Dann, so Lutz, würden Pufferkapazitäten vor Ort genutzt und Saugfahrzeuge das Abwasser zur Kläranlage bringen.