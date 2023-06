Mindelheim

Wo Mindelheimer Bergsportler die Wand hochgehen

Plus Der alte Kletterturm des Mindelheimer Alpenvereins ist einem neuen Boulderpilz gewichen. Noch mehr Trainingsmöglichkeiten bietet ein neues Campusboard.

Von Kathrin Elsner

„Das macht mir so viel Spaß, wenn ich da die Wände hochklettere“, sagt die siebenjährige Cecilia und strahlt. Mit dem neuen Outdoor-Boulderpilz hat der Alpenverein Mindelheim voll ins Schwarze getroffen. Bouldern ist zur Trendsportart geworden. Das freie Klettern ohne Seil macht nicht nur viel Spaß, man kann es auch allein und ohne große Vorkenntnisse machen, loben die großen und kleinen Kletterfans.

Umgeben von einer 30 Zentimeter dicken Weichmatte steht er nun direkt neben dem großen Kletterturm: Der lang ersehnte Boulderpilz. „Ich find ihn richtig cool, da ist in allen Schwierigkeitsgraden und somit für jeden etwas dabei“, schwärmt Dana Strobl. „Es ist gerade auch für Kinder toll, man braucht nur Kletterschuhe und kann sich auf ungefährliche Art auspowern“, sagt Gerhard Groos, Vorsitzender der DAV-Sektion Mindelheim. Dass das große Projekt mithilfe von privaten Spendern, Sponsoren und tatkräftigen ehrenamtlichen Helfern realisiert werden konnte, freut ihn sehr. Die Wagner Möbel Manufaktur spendete zudem noch ein sogenanntes Campusboard, an dem an unterschiedlich hohen Holzleisten die Fingerbeuger und die Oberarmmuskulatur trainiert werden können.

