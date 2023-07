Mountainbike

17:22 Uhr

Ettringen ist nun offiziell ein Mountainbike-Stützpunkt

Plus Im Rahmen eines großen Schulfestes wurde der Mountainbike-Stützpunkt der Mittelschule Ettringen eingeweiht. Die Trendsportart kommt bei Schülern so gut an, dass es Wartelisten gibt.

„Der Zulauf ist Wahnsinn, das würden sich alle Sportarten wünschen“, sagt Sportlehrer Chris Walter und strahlt. Die Mountainbike-Abteilung des TSV Ettringen zählt inzwischen rund 60 aktive Kinder. Nun wurde eine weitere Trainingsmöglichkeit für interessierte Schüler geschaffen.

Die auf zehn Schülerinnen und Schüler begrenzte Sportarbeitsgemeinschaft der Albert-Schweitzer-Mittelschule kann aufgrund des neuen Stützpunktes auf eine zweite Gruppe erweitert werden, genügend Kinder stehen bereits auf der Warteliste.

