Ein Haus voller kleiner Schätze aus der Vergangenheit

Im Heimathaus in Dirlewang werden die Exponate gerade registriert und digitalisiert: Wir werfen einen Blick auf die Nummer 21.

Das Mauerwerk des Heimathauses „Taverne“ hat schon viel erlebt. Das kleine Heimatmuseum ist voller Schätze aus vergangenen Zeiten, die nicht einfach nur aufbewahrt, sondern auch registriert und präsentiert werden wollen und sollen. Josef Seeger, Werner Gingele und Klaus Ehrhard sind das Vorstandstrio des Heimatdienstes, der als Verein das Museum betreibt. Derzeit sind sie damit beschäftigt, jedes einzelne Exponat digital zu erfassen. Die Inventarnummer 21 hat ein alter Käserührer aus Metall mit langem Holzstiel. „Damit wurde früher in der Molkerei Käsebruch hergestellt“, erzählt Alfred Walter. Mittlerweile sind über 200 Ausstellungsstücke inventarisiert und in den nächsten Jahren werden noch sehr viel mehr dazukommen.

Das jetzige Gebäude wurde 1754 errichtet. „Zuvor stand dort ein Ziegelhaus, das bereits vor 1400 gebaut wurde“, erzählt Alfred Walter, Ehrenvorsitzender des Heimatdienstes. 1578 war es das Amtshaus. Dort hatte der sogenannte Ammann seinen Sitz, der als Beamter der Gemeinde auch als Richter fungierte und Urteile sprach. Wenn Gefangene bei schweren Verbrechen zum Tod verurteilt wurden, bekamen sie dort ihre Henkersmahlzeit. Im Keller war der Kerker.

Das Heimatmuseum Dirlewang war auch schon ein Jugendheim

In der Geschichte ist zu lesen, dass 1616 daraus dann das Gasthaus „Zum goldenen Adler“ wurde. Dort waren auch viele Jahrzehnte die Fischenz (das Fischereirecht) und die Brauerei, die von 1769 bis 1915 fester Bestandteil des Ortes war. Die Marktgemeinde kaufte das Anwesen 1937 und es wurde zum Museum. Während des Zweiten Weltkrieges war das Gebäude zusätzlich das Jugendheim.

Mit dem alten Käserührer, der die Inventarnummer 21 hat, wurde früher Käsebruch hergestellt. Foto: Sabine Adelwarth

Der Heimatdienst kümmert sich seit Vereinsbeginn 1930 um die Relikte aus vergangenen Zeiten und pflegt und hegt die Unikate mit großer Fürsorge. Stefan Fröhlich hat mit seinen 15 Gründungsmitgliedern den Verein aus der Taufe gehoben und gemeinsam mit Josef Striebel die Geschichte um die Marktgemeinde für die Nachwelt aufgeschrieben. „Doch nach dem Tod von Stefan Fröhlich ist der Verein in einen Dornröschenschlaf gefallen“, berichtet Alfred Walter, der 1975 den Verein und das Museum wiederbelebt hat. Aus den zwei Museumsräumen wurden sechs Zimmer und im Laufe der Jahre wurde auch ein großer Dachboden ausgebaut. 2014 wurde das Museum für längere Zeit geschlossen und es fand eine umfangreiche Generalsanierung statt. Dazu wurde das Gebäude 2015 sogar in eine Plane gesteckt, um dem Holzwurm mit einer speziellen „Zeltbegasung“ den Garaus zu machen. Über vier Jahre steckten die Mitglieder unglaublich viel Arbeit in dieses Projekt. Über 3000 geschriebene Arbeitsstunden haben die Mitglieder geleistet. Von der Arbeitsstunden-Dunkelziffer ganz zu schweigen.

Wer an Weihnachten ein wahres Krippenjuwel bestaunen möchte, hat an den Weihnachtsfeiertagen die Möglichkeit die über 160 Jahre alte Rampp-Jäger-Krippe im Heimatmuseum zu bewundern. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr und Dreikönig ist die Krippe von 14 bis 16 Uhr zu sehen. Das gesamte Museum öffnet immer am ersten Sonntag im Monat. Das nächste Mal am 7. Januar 2024 von 14 bis 16 Uhr.