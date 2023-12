Tempo 20 in der Maximilianstraße: Das wünschen sich die Mindelheimer

MZ-Adventskalender: Seit sechs Jahren gilt in der Maximilianstraße Tempo 20. Doch wollen die Mindelheimer das überhaupt noch? Das fragten wir Passanten.

Es war ein großer Schritt, als der Marienplatz 2009 autofrei wurde. Damals wurde die Maximilianstraße komplett umgestaltet. Eine repräsentative Umfrage der Mindelheimer Zeitung ergab zwei Jahre später, dass eine große Mehrheit die Umbauten gut fand. 2017 wurde dann Tempo 20 in der Maximilianstraße eingeführt. Sind die Mindelheimerinnen und Mindelheimer auch damit zufrieden? Dazu haben wir uns in der Innenstadt umgehört.

Simone Rappold bei der Straßenumfrage zum Thema Tempo 20 in der Innenstadt. Foto: Jana Zinsmeister

"Tempo 20 in der Innenstadt passt schon", sagt Simone Rappold, "Tempo 30 wäre aber auch ok." Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde ist tatsächlich eher ungewöhnlich. Tempo 30-Zonen treten deutlich häufiger auf und sind heute für die meisten Menschen völlig normal. Das war jedoch nicht immer so. Denn auch die Tempo 30-Zone wurde erst in den 1980er Jahren eingeführt. Damals war auch der Marienplatz noch fest in der Hand der Autofahrer - vor allem als Parkplatz.

Anja Kollmeder bei der Straßenumfrage zum Thema Tempo 20 in der Innenstadt. Foto: Jana Zinsmeister

Die meisten finden Tempo 20 in der Mindelheimer Innenstadt immer noch gut

Die Parkplatzsituation ist nach all den Jahren allerdings immer noch nicht gut gelöst, findet Anja Kollmeder: "Es bräuchte deutlich mehr Parkplätze hier. Darum komme ich auch nur nach Mindelheim, wenn es gar nicht anders geht", sagt die Wiedergeltingerin. Wegen des höheren Verkehrsaufkommens würden die Plätze auf dem Marienplatz aber nicht viel bringen. Kollmeder sagt: "Eigentlich bräuchte es ein größeres Parkhaus. Unabhängig davon finde ich aber Tempo 20 eine gute Sache."

Brigitte und Wolfgang Junker bei der Straßenumfrage zum Thema Tempo 20 in der Innenstadt. Foto: Jana Zinsmeister

So sehen das auch Wolfgang und Brigitte Junker. "Tempo 20 muss in so einer Innenstadt gelten", sagt Frau Junker, "noch langsamer sollte es aber nicht werden. Da könnte man ja gleich zu Fuß gehen." Das würde wiederum Ingrid Boeck gutheißen: "Meiner Meinung nach sollte man die Innenstadt für Autofahrer ganz zu machen. Jede größere Innenstadt hat so einen Bereich: Memmingen, Kaufbeuren, mittlerweile sogar Bad Wörishofen. Aber wahrscheinlich wollen das die Händler nicht, weil sie weniger Umsatz befürchten."

Ingrid Boeck bei der Straßenumfrage zum Thema Tempo 20 in der Innenstadt. Foto: Jana Zinsmeister

Auch wenn es keine repräsentative Umfrage war, so deutet doch einiges darauf hin, dass sich die meisten gut mit Tempo 20 arrangiert haben. Zwingend zurück in alte Zeiten wollte in unserer kleinen Umfrage niemand. Wer das vor wenigen Jahren prophezeit hätte, wäre damals wohl nur müde belächelt worden. Veränderung geht manchmal eben doch schneller als man denkt.