Rein in die Laufschuhe und los – oder?!

Es gibt wohl keine einfachere Art, sich zu bewegen, als joggen zu gehen: Rein in die Schuhe, raus in die Natur – und los geht's. Doch einige Dinge sollte man beachten.

Ein gesünderes Leben mit mehr Bewegung und gesünderem Essen und Trinken – und dadurch mehr Lebensqualität. Das ist das Ziel der drei Teilnehmenden an der Fastenaktion, die die Mindelheimer Zeitung zusammen mit Pro Physio in Mindelheim organisiert. Wir begleiten sie dabei. Heute: joggen gehen.

Teresa Weber ist gerne draußen in der Natur – und so hat sich die gebürtige Mindelheimerin sehr gefreut, als ihre Trainerin Sabrina Ullwe von Pro Physio in Mindelheim anbot, eine geplante Sporteinheit nach draußen zu verlegen. Zweieinhalb Kilometer wollten die beiden Frauen laufen, doch dann kam der Flow, und am Ende wurden es gleich fünf. Teresa Weber strahlt, wenn sie davon erzählt. Die Motivation, Sport zu treiben, ist durch die MZ-Fastenaktion wieder zurückgekommen.

Tipps für die ersten Jogging-Einheiten

Laufen ist eine der einfachsten Arten, sich zu bewegen, denn man braucht dazu nicht viel und kann es eigentlich jederzeit und überall tun. Ein paar Dinge sollte man aber doch beachten, wie das Trainerteam von Pro Physio in einigen Tipps zusammengefasst hat:

Passende und bequeme Laufschuhe sind ein wichtiger Faktor, damit die Joggingrunden Spaß machen – aber nicht der einzige.

Ausrüstung: Festes, geschlossenes Schuhwerk ist wichtig, wenn man das Laufen beginnt. Wer vorhat, regelmäßig zu joggen, der sollte auf die passenden Schuhe setzen. Eine gute Beratung gibt es in vielen Sportgeschäften.

Erwärmung und Cool Down: Wer die Haustür hinter sich zuzieht und gleich einen Sprint startet, tut seinem Körper nichts Gutes. Gerade Laufanfänger sollten, was das Tempo betrifft, langsam starten und auch in den letzten fünf bis zehn Minuten das Tempo drosseln und locker auslaufen.

Lauftechnik: Es gibt verschiedene Laufstile und -techniken. Für Anfänger empfehlen die Expertinnen und Experten von Pro Physio, beim Laufen über die Ferse abzurollen.

Rhythmus: Ein idealer Atemrhythmus für eine Laufeinheit ist zwei-zwei. Also: Zwei Schritte lang über die Nase einatmen, zwei Schritte über den Mund ausatmen. Wer die Arme im Laufrhythmus bewegt, tut sich leichter.

Atmen und Puls: Neben dem Atemrhythmus ist es auch wichtig, das Tempo so zu wählen, dass der Puls nicht zu hoch ist. Wer keine Pulsuhr oder Ähnliches besitzt, kann sich einfach daran orientieren, dass man so schnell laufen soll, dass man sich nebenbei noch unterhalten kann. Also: Ehepartner, Kumpel oder Freunde als Laufpartner engagieren, zu zweit oder in der Gruppe ist man meist auch gleich motivierter!

